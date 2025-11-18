2026年電費．直播｜中電港燈淨電費下調　加基本電費3.2仙及5仙

明年電費價格今日（18日）揭盅，中華電力公布2026年中電平均淨電費（基本電費加燃料調整費）比2025年下降2.6%，由每度電144.3仙下調至140.6仙；不過基本電費會上調3.2仙至每度電101.2仙（即1.012元)，燃料調整費隨著國際燃料價錢於今年下調6.9仙，至每度電39.4仙。



香港電燈公布明年平均淨電費將下降2.2%，減少3.7仙，每度電為163.3仙。由於需要更多長遠投資，例如更換老舊設備，故此明年基本電費上調5仙，增至127.9仙（1.279元）。



環境及生態局局長謝展寰、香港電燈有限公司（港燈）董事總經理鄭祖瀛及中華電力有限公司（中電）總裁羅嘉進今日（18日）下午舉辦聯合記者會，公布兩間電力公司2026年的電費調整。

消息指中電及港燈明年一月起淨電費（基本電費加燃料調整費）將會比今年一月下跌，減幅均為約2%，兩電的平均淨電費料每度電減大約3仙至4仙，主要得益於燃料調整費下跌。中電於2025年的平均淨電費為每度電144.3仙，港燈的淨電費則為每度電167仙。

中電今年燃料調整費持續下跌。（中電網頁圖片）

港燈今年燃料調整費持續下跌。（港燈網頁圖片）

環境及生態局局長謝展寰表示，2026年結果，政府供應政策確保市民有價格合理的電力供用，一直都嚴格把關，不止今年才開始做，前年已經開始。他指政府審核進行新項目的時間是否合理，目的將電費盡量壓縮，在5年計劃下，主要審核兩電售電量。兩電最終同意下調明年淨電費，中電明年下調基本電費，以三人家庭計算，預計每個月少付10元。

中電總裁羅嘉進表示，2026年中電平均淨電費比2025年下降2.6%，由每度電144.3仙下調至140.6仙，期望是次減費可以舒緩市民日常開支。不過他表示，基本電費會上調3.2仙至每度電101.2仙，燃料調整費隨著國際燃料價錢於今年下調6.9仙，至每度電39.4仙。

他表示，中電2026年將撥款2.7億元推出多個計劃，推動社會智能減排，提振本港經濟及支援弱勢社群。

羅嘉進表示，未來會使用更多天然氣，減少使用煤。採購方面，使用不同供應商，確保燃料價錢競爭力。衪指在電價方面，中電比其他國際城市更好。

他提到香港近年極端天氣頻繁，今年破紀錄出現14個颱風，是電力供應系統的挑戰。但中電電力供應仍能維持高水平，反映中電長期維護及預備的成效。

中電及港燈料將公布2026年電費價格。（資料圖片／梁鵬威攝）

港燈董事總經理鄭祖瀛表示，明年1月燃料調整費將減少8.7仙，每度電減至35.7仙，2026年平均淨電費因而下調2.2%，減少3.7仙。他指未來需要更多長遠投資，例如更換老舊設備，故此明年基本電費上調5仙，至每度電127.9仙。

集團發展總經理何彥彪表示，超強颱風樺加沙襲港時有2宗停電事故，影響5名客戶，經過同事努力，在4小時内恢復供電。2024年，港燈供電穩定度為99.9999%，預計來年會繼續維持。他指早在1980年代已引入電纜隧道，淘汰架空電纜，故可以維持高穩定度。針對水浸風險，港燈提高新電力設施地基，並加固現有工程。