運輸署接194宗涉港車北上等申訴　推新流程改善獲申訴專員嘉許獎

申訴專員今日（18日）舉行第28屆申訴專員嘉許獎頒獎禮，旨在表揚在處理投訴方面展現卓越水平的政府部門及公營機構。其中運輸署接獲194宗由申訴專員公署轉介的個案，並全數在2024/25年度解決，獲頒「嘉許調解獎」，以表揚該署有積極通過調解方式處理投訴。



運輸署表示﹐有關該些個案，當中74宗以調解方式跟進，佔整體轉介個案38%；有個案涉及港車北上續期通知，被電郵系統誤歸類為垃圾郵件，經調解後署方將續期時段由6天延長至13天，並額外透過電話訊息通知，成功調解事件。



運輸署表示﹐共接獲194宗由申訴專員公署轉介個案，全數在2024/25年度解決，當中74宗個案以調解方式跟進，佔整體轉介個案38%。（資料圖片/Kenneth Cheung@港車北上分享群）

運輸署就獲頒申訴專員「調解獎」，獲表揚有積極通過調解方式處理投訴。（許湖洪攝）

運輸署在2024/25年度，接獲194宗由申訴專員公署轉介個案，當中74宗個案以調解方式跟進，佔整體轉介個案38%。（許湖洪攝）

運輸署在2024/25年度，接獲194宗由申訴專員公署轉介個案，當中74宗個案以調解方式跟進，佔整體轉介個案38%。調解個案主要涉及牌照及許可證、交通設施和服務、公共運輸服務營辦商表現等，其餘個案則透過公署以書面回覆解決。

申訴涉港車北上續期 通知被電郵誤歸垃圾郵件等

其中涉及港車北上續期個案，有申訴人去年8月打算申請續期港車北上，但是因續期申請指示僅以電郵發出，且被電郵系統錯誤歸類為垃圾郵件，最終申訴人因錯過指定時段內提交申請而錯過續期。申訴人不滿運輸署僅以電郵通知，以及限制於指定續期時段內提交申請。

署理運輸署副署長黃志光表示，署方於收到轉介後已迅速調解和改善，包括除了發出準備通知電郵後，也會額外發送電話短訊，提醒持證人查閱續期通知電郵。

署方亦將續期時段由6天延長至13天，期望方便更多申請人按時辦理續期。署方也在審視港車北上續期安排，並在早前推出新措施，包括專設查驗中心、增加申請名額等。

易通行退款4個月沒通知 署方提多渠道查詢

另有個案涉及申訴人投訴「易通行」，延誤處理隧道費附加費的退款申請。不過，運輸署調查發現退款早於4個月前完成，最終申訴人翻查銀口戶口紀錄，確認收到退款，但獲申訴專員公署建議增設「退款成功」通知予車主。

運輸署表示，調解過程中署方詳細解釋退款流程，例如實際退款時間受銀行等所限，因此難以增設「退款成功」通知，並提出多個查詢退款情況渠道。

署方表示，將繼續改良應用程式和提升系統，也會增設內地支付平台繳費功能，未來將繼續就市民的建議作出改善。