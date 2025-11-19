香港對新加坡｜47762入啟德主場館看生死戰　球迷展登機閘口tifo

啟德體育園主場館周二晚(18曰）舉行亞洲盃外圍賽，香港足球隊以主場迎戰新加坡隊，在這場生死戰以1：2反負予新加坡，無緣晉級2027年的決賽周。今場比賽有47,762人入場，刷新最多觀眾的本地足球比賽的紀錄。球迷在賽前放出登機閘口tifo，寓意港隊晉級亞洲盃決賽周，乘坐飛機前往主辦決賽周的沙特阿拉伯。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有入場觀看。她賽後就港隊未能晉級，在社交媒體留言說：「失望，但足球就是這樣 …」。



亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

半場領先將氣氛推至高峰 惜下半場反勝為敗

港隊在15分鐘由前鋒安永佳頂入，半場領先1:0。形勢大好，加上歌手周國賢在半場休息時出場獻唱本地足球具代表性歌曲《黃金入球》，將場內氣氛推至高峰。可惜，港隊在下半場5分鐘內連失兩球，反勝為敗。不過，即使領先變落後，球迷未有停止打氣。

球迷失望仍會繼續支持：去印度看比下場比賽！

完場後，球迷離場時仍高唱打氣歌曲，但大部份球迷難掩失落。球迷梁先生直言失望，他指反勝為敗尤其令人難接受。他指上半場領先時心情很好，但認為球隊在下半場狀態下滑，質疑教練為甚麼不早點換人。

即使失望，梁先生仍希望港隊球員繼續努力，並表示作為球迷一定會繼續支持,「去印度（看比下場比賽）！」雖然鐵定出局，但港隊下年3月仍有一場作客印度的賽事。

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，香港球迷在賽前放出登機閘口tifo，寓意港隊晉級亞洲盃決賽周，乘坐飛機前往主辦決賽周的沙特阿拉伯。（李振邦攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩賽後就港隊未能晉級，在社交媒體發貼文。（羅淑佩Facebook圖片)

球迷：港隊贏球迷、贏氣勢

另一位球迷蘇先生則指自己沒有很失落，因為認為港隊球員很積極作賽。他的同行友人插嘴道：「港隊都冇輸到，港隊贏咗球迷、贏咗氣勢。」他們表示，作為球迷，未來會繼續入場支持，並高呼「We are the Hong Kong boys」。

三破入場紀錄後 港足熱潮或暫告一段落

今仗是港隊今屆亞洲盃外圍賽最後一場主場賽事。港隊在今屆賽事首用啟德主場館作主場，三場主場比賽三度打破最多觀眾的本地足球比賽的紀錄。港隊下一個具競爭性比賽是2030世界盃外圍賽，將在2027下半年才舉行，意味港足熱潮或暫告一段落。

亞洲盃外圍賽香港隊不敵新加坡隊。蘇先生（左）和同行友人說：「港隊都冇輸到，港隊贏咗球迷、贏咗氣勢。」（李振邦攝）