人到中年衝上雲霄　教車師傅成航空學院首屆畢業見習機師：係夢想

香港航空學院首屆見習機師學員畢業，香港快運聘用11位畢業生作二副機長。42歲的鄧俊偉曾是教車師傅，自幼便想「衝上雲霄」，惟年輕時肩負經濟重擔，待子女上小學，生活漸趨穩定後，「毫不猶豫加入（見習機師計劃）。」兩年前花80萬元報讀見習機師課程，學費並不是小數目，曾否擔心畢業後「無工開」，鄧表示「無野係guarantee（保證），我唔會想失敗定成功，呢個係夢想，你要努力，過程最緊要」。



香港快運聘用首屆畢業生為二副機長。（林子慰攝）

香港快運聘用首屆畢業生為二副機長。（林子慰攝）

現年42歲的鄧俊偉（右）曾是教車師傅，自幼便想「衝上雲霄」，惟年輕時肩負經濟重擔，待生活漸趨穩定後，「毫不猶豫加入（見習機師計劃）」。（林子慰攝）

花費80萬元報讀見習機師課程 為了家庭一度無法自在追夢

42歲的鄧俊偉曾是教車師傅，兩年前花費80萬元報讀見習機師課程。他表示自幼便有機師夢，但年輕時面對經濟壓力，無法自在追夢。

女兒上小學後再續夢 赴澳洲考獲私人飛機牌

拼搏一輪，近年生活穩定，兩個女兒已上小學，他重拾兒時夢想，曾遠赴澳洲考獲私人飛機牌，回港後知悉香港航空學院推出機師課程，在家人支持下，「毫不猶豫地加入（該課程）」。

80萬的學費並不是小數目，被問曾否擔心上完課程後「無工開」，鄧表示「無野係guarantee（保證），我唔會想失敗定成功，呢個係夢想，你要努力，過程最緊要」。

由教車到揸飛機，兩條跑道看似毫無關聯，但鄧俊偉認為，兩者都強調責任心及交通安全，需對乘客負責。

他亦提到，雖自幼已有機師夢，「但在香港好難發展該行業，而且路線狹窄」，慶幸該課程無年齡限制助自己圓夢，而且授課地點主要在香港，「方便我照顧家庭或繼續做野搵錢」。

另一位80後畢業生、香港快運二副機長陳永康幼時曾在啟德舊機場乘搭飛機，便對機師一職一見鍾情。大學畢業後，他做過機場地勤、消防，10年前曾加入另一公司的機師培訓計劃，惟當時未能成功完成計劃。他認為，先前失敗的經驗更令他明白如何做好及成功。

另一位80後畢業生、香港快運二副機長陳永康（中）幼時曾在啟德舊機場乘搭飛機，便對機師一職一見鍾情。（林子慰攝）

香港航空學院首屆見習機師課程有15名畢業生 香港快運聘11人

香港航空學院首屆見習機師課程有15名畢業生，其中11名學員獲香港快運聘用為二副機長，是首間聘用學院畢業生的航空公司。香港快運2023年與航空學院簽署合作備忘錄，為學員提供初步面試機會，至今有80名學員在進行飛行訓練前獲香港快運有條件錄取。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，未來快運會繼續擴展，機隊年底會增至43架，隨著航班增加，會上升對機師人才的需求，冀與航空學院培養更多本地人才。