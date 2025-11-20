貝均奇：羅淑佩球迷心態發表意見　不應只憑一兩場賽事否定教練

香港足球隊周二（18日）以1：2不敵新加坡，無緣亞洲盃外圍賽決賽周。文體旅局局長羅淑佩翌日發文，言詞間對港隊教練韋斯活（Ashley Westwood）部署有微言，指「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的」。



中國香港足球總會會長貝均奇今日（20日）接受《香港01》訪問時，指自己不適宜評論局長的言論，認為羅淑佩是抱持球迷心態發表意見。至於韋斯活的表現，貝均奇指不應只憑一、兩場賽事去否定教練表現，強調每場賽事後委員會都會檢討。



亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）

港隊周二在啟德體育園主場館與新加坡爭奪亞洲盃外圍賽決賽周入場門票。港隊上半場以1：0領先，可惜下半場短時間被新加坡連入兩球，最終以1：2結束賽事。

羅淑佩當晚發文稱對結果很失望，翌日再發文先讚揚港隊球員表現，但批評韋斯活作為教練的表現，表示在整體戰術、個別球員踢法和球隊陣容是否需要和如何更早調整等，「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的」。

香港對新加坡｜安永佳為香港隊先開紀錄。（夏家朗攝）

香港隊雖然半場領先，但下半場未能及時應對對方調動。（夏家朗攝）

香港隊多次未能把握機會轉化為入球，為出局埋下伏線。（夏家朗攝）

不評羅淑佩言論 相信對方抱球迷心態發言

有球迷支持羅淑佩，亦有人認為其可能觸犯國際足球聯合會（FIFA）的規例，FIFA 不容許政府對當地足總事務作任何形式的干預，嚴重者可被禁賽或踢出世界盃。

貝均奇認為，羅淑佩是抱住球迷心態發表有關言論，很多球迷也在賽後提出自己看法，不過自己不適宜評論羅淑佩的言論內容。

港隊主帥韋斯活。（夏家朗攝）

每場球賽後足總會檢討 讚球員積極搶攻惟「波係圓嘅」

他強調，每場賽事後足總委員會都會檢討，亦會考慮球迷意見。至於對韋斯活的表現，他指韋斯活提出不少數據，如勝出多少場賽事，不應只憑一、兩場賽事就否定教練。

貝均奇又說「波係圓嘅」，自己「睇咗大半世紀波」，也曾見過有球隊經歷上半場領先，因下半場失誤而落敗。他讚賞港隊球員在賽事中積極搶攻，只可惜上半場未能多進一球拉開分差。

他亦希望球迷繼續支持香港足球隊，欣賞他們的熱情及，即使4萬多人散場亦很有秩序。