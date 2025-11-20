一諾中學｜換殼改名「愛生」申辦學被拒　教育局證兩校有關連

捲入雙重學籍醜聞、已被「釘牌」的私校一諾中學，校長及學校關聯公司的前董事兼股東早前涉未向家長退回逾180萬元費用，涉嫌串謀行騙捕。

《香港01》曾揭一諾中學被「釘牌」後，擬改名愛生中學「翻生」。教育局周四（20日）指，已拒絕為該校註冊，並證實愛生中學註冊申請者及其建議的校董，與一諾中學（九龍塘）有明顯關連。



一諾中學校長祁文迪。（夏家朗攝）

私校一諾中學8月捲入雙重學籍醜聞，又被揭違規向每名學生收取20萬元建校費，教育局拒絕延展其九龍塘校的臨時註冊後，《香港01》曾揭學校關連公司的前董事兼股東趙璽成立「愛生中學有限公司」，疑改名再辦學。

教育局10月確認正處理一宗私立學校擬於紅磡結好中心二樓辦學的註冊申請，但申請的學校名稱、與一諾中學的關係等問題，局方指資料只供處理學校註冊申請之用，不擬公開。

至11月，校長祁文迪及學校關聯公司的前董事兼股東趙璽，涉未向家長退回逾180萬元費用，被警方重案組以「串謀行騙及欺詐」拘捕。

2025年9月，《香港01》發現多名男學生進入被指是一諾中學校舍的紅磡結好中心二樓單位。（資料圖片／楊凱力攝）

事隔一周，教育局於周四（20日）指審視愛生中學的申請文件及有關資料，並嚴格考慮申請者的背景、往績及相關事件的最新情況後，認為該申請不符合指定條件及規定，並於今日（11月20日）發信通知申請人，教育局正考慮根據《教育條例》（第279章）拒絕為該學校註冊，申請人可於14日內向教育局提出申述。

教育局指，處理愛生中學的申請時發現，申請者及其建議的校董，與早前被教育局拒絕註冊的「一諾中學（九龍塘）」有明顯關連，而警方近日因「一諾中學（九龍塘）」校監及一名與案件有關的女士涉嫌串謀欺詐而作出拘捕，教育局因此有理由認為「愛生中學」建議的校董會對該校的管理相當不可能令人滿意。

教育局強調，如發現任何學校、學校註冊的申請人或／及擬註冊校董涉及違規或違法行為，定必嚴肅處理和採取適當行動，包括根據《教育條例》拒絕為學校註冊及提出檢控，以保障學生福祉。

一諾中學曾於10月31日向家長發電郵，稱祁文迪已將學校「轉讓給了新的老闆」，又稱新校取得牌照後資金才會到位，並安排後續退款。（受訪者提供）

消息指，一諾中學曾於10月31日向家長發電郵，稱祁文迪已將學校「轉讓給了新的老闆」，和新學校無任何關係，又稱新校牌照正積極推進，牌照申請完成，資金才會到位，並安排後續退款，稱「會妥善處理每一筆款項」。