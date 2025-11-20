5200萬六合彩頭獎今晚9時半攪珠　即睇5大熱門號碼　攪出約500次

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，已連續六期無幸運兒中頭獎，多寶累積至4,310萬元，馬會今晚（20日）9時30分攪珠，如10元一注獨中，幸運兒可獲5,200萬元巨額橫財。截至今晚約7時45分，投注額已達7,600萬元（$76,606,576）。



11月20日六合彩攪珠，頭獎若一注獨中料可得5,200萬元。葵芳投注站下午有不少市民買彩票。（歐陽德浩攝）

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，已連續六期無幸運兒中頭獎，多寶累積至4,310萬元。（歐陽德浩攝）

11月20日六合彩攪珠，頭獎若一注獨中料可得5,200萬元。中環士丹利街投注站有不少市民買彩票。（歐陽德浩攝）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至11月18日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

六合彩截至11月18日各號碼攪出次數統計，30號（攪出510次）及49號（攪出507次）佔首兩席位。 （馬會網頁圖片）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43

翻查六合彩網頁，最冷門號碼以19號攪出428次居尾，其次是41號只攪出435次；而23號及25號位居尾三及尾四，各攪出438次及439次；5號及43號攪出444次同列尾五。

▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼

