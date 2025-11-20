5200萬六合彩頭獎今晚9時半攪珠 即睇5大熱門號碼 攪出約500次
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，已連續六期無幸運兒中頭獎，多寶累積至4,310萬元，馬會今晚（20日）9時30分攪珠，如10元一注獨中，幸運兒可獲5,200萬元巨額橫財。截至今晚約7時45分，投注額已達7,600萬元（$76,606,576）。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
49個號碼累積攪出次數，截至11月18日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。
六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43
翻查六合彩網頁，最冷門號碼以19號攪出428次居尾，其次是41號只攪出435次；而23號及25號位居尾三及尾四，各攪出438次及439次；5號及43號攪出444次同列尾五。
▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼
+3
六合彩結果｜幸運二金多寶頭獎2注中 瓜分6800萬 即對攪出號碼5200萬六合彩頭獎周四晚攪珠 即睇五大熱門號碼 3個攪出逾500次六合彩幸運二金多寶11.4攪珠 頭獎料達6800萬 即睇5大熱門號碼六合彩結果｜頭獎一注獨中派彩5156萬 即睇7個攪出號碼