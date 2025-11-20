六合彩幸運二金多寶11.25攪珠 近7期無人中頭獎 下期料達6800萬
六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，至今晚（20日）連續七期無幸運兒中頭獎，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904）。馬會公布下周二（25日）晚攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。經過今晚攪珠後，五大熱門號碼依次為30號、49號、24號、22號、13號。
連續七期無幸運兒中頭獎 11.25一注獨中獲6800萬
馬會今晚攪珠後公布，頭獎無人中，二獎4.5注中，每注派彩約75萬元（$752,740），三獎126注中，每注派彩約7.1萬元（$71,690），即已連續七期無幸運兒中頭獎。
馬會同晚公布，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904），下次攪珠時間為下周二（25日）晚，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
49個號碼累積攪出次數，截至11月18日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。
六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43
翻查六合彩網頁，最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。
屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位
截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。
餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。
