全運會︱羅淑佩親為黃澤林掛上銅牌：既榮幸又親切
撰文：蕭通
香港運動員在今屆全運會的所有比賽周四（20日）完成，文化體育及旅遊局局長羅淑佩同日現身橫琴國際網球中心，觀看網球男子單打決賽，並在頒獎環節親手為香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）掛上香港歷來首面全運男子單打網球銅牌，她形容「既榮幸又親切」。
港隊完成今屆所有比賽 共奪19獎牌歷來最佳
羅淑佩在社交平台表示，Coleman還十分年輕，以現時的進步程度，未來收穫更多獎牌絕對可以預期，寄語對方努力加油。
香港運動員已於周四完成所有比賽項目，在今屆全國運動會中，香港特區派出了602名運動員參與28個競賽項目，取得9金2銀8銅，合共19面獎牌，創下歷史佳績。
周五隨李家超深圳出席閉幕式
行政長官李家超周五（21日）會前往深圳，出席第十五屆全國運動會閉幕式。政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵，以及羅淑佩將會隨行。陳國基亦會出席十五運會組織委員會有關十五運會總體運行情況新聞發布會。
