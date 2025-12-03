選舉專訪｜鄧飛稱殺校無可厚非　倡中小學收內地生　爭取停削資

立法會換屆選舉將於12月7日舉行，現任選委界議員、教聯會副會長鄧飛將繼續參選，並轉戰教育界議席。他表示，過往曾任中學校長，相信這個自身優勢，能在最熟悉的教育議題中發揮。他認為自身優勢在於曾任中學校長，而大部份教育政策均集中於中小學教育。



近年出生人口下降，中小學正值縮班殺校潮，加上中學調高開班線等政策，令學界叫苦連天。鄧飛認為，學齡人口下降，殺校無可厚非，提議由直資私校先行，開放讓內地學生來港讀書，其後再逐漸擴展至津貼中小學，以開拓生源。他又關注政府縮減學校津貼以應付財赤，承諾當選後會爭取於本屆特區政府任期內，停止削減資助。



立法會換屆選舉將於12月7日舉行，現任選委界議員鄧飛將出戰教育界。（胡家欣攝）

上屆教育界投票率近三成 鄧飛稱無設爭取票數KPI

立法會換屆選舉將於下月7日舉行，鄧飛將與同屬教聯會的城市大學協理學務副校長張澤松爭奪。鄧飛稱，兩人參選均是代表自己出戰，他自言其優勢在於曾任中學校長，大部份教育政策均集中於中小學教育，相信能夠在議題中發揮。至於為何由選委界轉戰教育界，他解釋，選委界議員要負責的內容眾多，如地產、金融、中小企等，故難以聚焦議題。

2021年立法會選舉，教育界有85,117登記選民，五位候選人所得票數共23,052，即投票率為29.02%。勝選的朱國強取得10,641票。被問到會否就爭取票數設KPI、今屆教育界投票率，他說難以預料，亦未有為自己設下指標，不認為若投票人數少於上屆，則代表教師對選舉不支持，「就算以往嚟講，百萬幾人嘅口人嗰個選民登記冊上面，投票其實最多都係去到四成。」

教育體系呈「倒金字塔」結構 倡直資私校先行 准收內地生

隨著出生人口下降，中小學正面對縮班殺校潮。教育局早前率先向中學「開刀」，由本學年起上調開班線，中一開班數目準則，由每班25人，增至每班27人。鄧飛指，本地生源下跌，殺校無可厚非，又指本港的教育體系呈「倒金字塔」結構，「即係大學就人爆晒，中小學就人數唔夠」。他認為要開拓生源，提議由直資私校先行，開放讓內地學生來港讀書，其後再逐漸擴展至津貼中小學。

至於當局容許符合條件的官津中學申請擴班，由「4變5」班中一參加派位，被指會引起「上移錯配」的問題，即學生獲分配到不適合他們能力的學校。鄧飛認為，難以讓家長報讀不想報讀的學校，「家長唔去，佢就係唔去，佢總有辦法唔去，佢去唔到佢認為好勁嘅學校，你用派位嘅措施，派佢去一啲佢唔想去嘅學校，佢總有辦法去逃脫啲學校。」

(香港01製圖)

承諾爭取本屆政府任期不再削減學校資助

政府近年陷財政赤字，削減公營中小學「擴大/營辦津貼」總津貼額10%等。鄧飛說，若當選的話，會爭取於本屆特區政府任期內，不要進一步削減資助，「如果佢進一步再減頂唔順㗎嘛。」

鄧飛說，若當選的話，會爭取於本屆特區政府任期內，不要進一步削減學校資助。（胡家欣攝）

引入教師執業證書制度可提升教師形象 由教育局把關

新一份《施政報告》提出，政府擬修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。鄧飛指，相關執業證書可提升教師形象，不認為會造成壓力，他提到課程內容會不斷更新，學校本身亦會對離職重返的教師做把關，「即係你（離職教師）脫隊脫咗咁耐，坦白講我睇唔到，即係如果我作為一個校長或者校監，我點解要請一個離隊咁耐，又唔係後生入職嘅人呢 ？」

香港現職教師每三年需參與不少於150小時的持續專業發展活動，鄧飛透露，據他了解，教師執業證書制度會以此培訓作基礎，聚焦在專業培訓。不過，目前該150小時僅為「軟約束」，故當局需關注的是不達標的後果，以及是否適用於代課老師。

他認為，相關證書制度應依據教育周期，每三年或六年作一次審查，交由教育局把關已足夠，未必需要再額外成立專業團體負責，「（若由其他團體把關）要賦予好大法律權力，咁就唔係修改教育條例，可能要另外立一條例，咁嘅話就複雜好多喎成件事。」

鄧飛認為，資助專上院校非本地生限額可否再提升，需視乎整體配套，包括宿舍及教學樓。（胡家欣攝）

八大非本地生限額可再上調？ 鄧飛：視乎整體配套

2024年《施政報告》提出，打造「留學香港」品牌，推動香港成為國際專上教育樞紐，並將資助專上院校非本地生上限從20%升至40%，事隔一年，非本地生限額再增至五成。

談及相關比例是否仍有上調空間，鄧飛認為，是視乎整體配套，包括宿舍及教學樓，「如果你容量係可以再增就問題不大，但如果你容量實在唔得，加埋北都會大學城你都唔得、唔夠呢個容量，你（就）唔好夾硬嚟啦。」至於海外生及內地生比例，他認為比例上毋須設目標，更重要的是教授要多元化、國際化。

另一位教育界候選人張澤松專訪詳見另稿。