香港故宮埃及展訪客多　11時起暫停現場售票　視乎情況黃昏或恢復

在香港故宮文化博物館舉辦的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，周六（22日）因參觀人數太多，入場人士需排隊一小時以上而鼓譟，引發不少人退票，亦出現大長龍情況。



香港故宮文化博物館表示，今日（23日）開放時間將延長至晚上8時，建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場。但由於訪客人數眾多，即日上午11時起暫停發售所有現場門票，將視乎現場情況，於黃昏時段恢復售票。



周六（22日）下午在香港故宮文化博物館2樓出現大批排隊人潮。(梁祖饒攝)

香港故宮文化博物館埃及展反應熱烈，周六（22日）不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(梁祖饒攝)

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽 – 展廳 9。（香港故宮文化博物館圖片）

11時起停售現場門票 黃昏或復售

香港故宮文化博物館今日（23日）表示由於「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽訪客人數眾多，上午11時起暫停發售所有現場門票。博物館將視乎現場情況，於黃昏時段恢復售票。如未購票的觀眾，可預先於網上購票，並選擇其他日期。

料下午起人流較多 輪候時間或延長

此外，館方指今日展館開放時間將延長至晚上8時，建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。博物館預計下午起展廳內人流較多，輪候時間或會延長。

圖為「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽 – 展廳 9。（香港故宮文化博物館圖片）

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」11月20日在香港故宮文化博物館揭幕。（資料圖片／陳映蓉攝）

周六入場人數眾多 有訪客鼓譟

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）起向公眾開放。展覽在周六（22日）參觀人數太多而大排長龍，有入場人士因排隊超過一小時而鼓譟，不少人要求退票。

館方昨日公布3項入場措施，包括展覽即晚延長開放一小時；持昨日門票訪客可以3個月內再次免費入場；翌日（即今日，23日）會延長開放至晚上8時正。

埃及展反應熱烈，不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(梁祖饒攝)

展出圖坦卡門在埃及唯一巨型石像

「古埃及文明大展」匯集來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少更是首度於境外巡展。

成人門票190元

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票†為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。全館通行門票的成人門票為港幣230元，特惠門票為港幣115元，訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。公眾可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、網上購票平台Cityline，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買門票。