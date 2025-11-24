古埃及文明大展逼爆　正研開夜展　館長有「開心煩惱」盲盒須補貨

展期超過九個月、在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，在剛過去周末周六因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。香港故宮文化博物館館長吳志華今日（24日）在電台節目，在前日周六（22日）下午，最長等候時間約90分鐘，實在「不能接受」，須要檢討。



展覽門票沒有劃分時段，吳志華指出，周六入場人士集中在午後，與預計有出入，情況到周日（23日）有所改變及改善，而下一個周末是另一次挑戰，館方正研究方案應對，包括開設夜展，亦不排除劃分時段進場，但無意限制入場人士參觀時間。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客於中午到場，需要排隊約半小時進場，秩序良好，展館外的禮品店亦需要排隊。（董素琛攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（/羅國輝攝）

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四（20日）起向公眾開放。展覽在周六（22日）參觀人數太多而大排長龍，有入場人士因排隊超過一小時而鼓譟，不少人要求退票。

館方昨日公布3項入場措施，包括展覽即晚延長開放一小時；持昨日門票訪客可以3個月內再次免費入場；翌日（即周日，23日）會延長開放至晚上8時正。

周六最長等候時間約90分鐘 吳志華：不能接受

吳志華今日在商台節目指，周六下午，最長等候時間約90分鐘，實在「不能接受」，他指，當日入場人士集中在午後始出現，與預計有出入，情況到周日（23日）有所改變，而下一個周末是另一次挑戰，館方正研究方案應對，包括開設夜展，亦不排除劃分時段進場，但無意限制入場人士參觀時間。

文創產品銷量是平時展覽的50倍 部份盲盒缺貨

吳志華又透露，「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」的文創產品、包括盲盒大受歡迎，銷情是平時展覽的50倍，4日展覽盲盒存貨已銷出近半，部份可能缺貨，須急補貨，形容是「開心的煩惱」。

埃及展反應熱烈，不止入場要排隊，前往各展館都要排長龍，現場3樓至4樓便塞滿等候入展館人潮。(梁祖饒攝)

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

展出圖坦卡門在埃及唯一巨型石像

「古埃及文明大展」匯集來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少更是首度於境外巡展。

成人門票190元

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票†為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。全館通行門票的成人門票為港幣230元，特惠門票為港幣115元，訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。公眾可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、網上購票平台Cityline，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買門票。