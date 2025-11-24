被醫院准有條件釋放病人　稱從未告知可聘律師挑戰決定　覆核勝訴

患思覺失調的男子於2010年被強制留院，其後獲准「有條件釋放」，但須按指示覆診及用藥。他後來從社工口中得知，可向精神健康覆核審裁處申請覆核，惟他不知可覆核時可聘用律師，並4次自行申請覆核都被拒。他至2020年才獲院方「無條件釋放」。他質疑醫管局沒向他透露可聘法律代表，並就提出司法覆核。高等法院法官高浩文今(24日)下判辭，局方未告知可聘律師，違反普通法下病人及其家屬申請覆核的權利，因此裁定申請人勝訴，重申受這權利影響的人，必須知悉其權利，或須由他人確保該等權利能給予他們真正的保障。



申請人夏志偉，答辯人為東區尤德夫人那打素醫院院長、醫管局及精神健康覆核審裁處。

申請人夏志偉。(資料圖片)

強制留院後被施加有條件釋放

夏於2010年3月至5月被強制留院，院方於5月時向他施加「有條件釋放令」。夏可以獲釋出院，但需遵守多項條件，包括需按指示接受治療和服藥，及接受社署監管。若他違反該些條件，將被召回並強制入院。

4次自行申請覆核均被拒

至2014年，醫護社工告知夏，他可向精神健康覆核審裁處覆核其釋放令。惟他不知可以聘用律師或申請法援。夏4次自行申請覆核均被拒，至2020年5月，作第5次申請覆核前，院方才批准他「無條件釋放」。

院方有責任讓病人或家屬知悉其權利

夏認為院方未有採取步驟告知他和其他病人，他們申請覆核時可聘用律師，或申請法援，認為此舉違反《精神健康條例》68A條。根據68A條，院方有責任確保強制留院的病人及其親屬，知悉可向審裁處申請獲釋。夏認為條例亦應涵蓋人身自由同樣受限制的「有條件釋放」病人。

局方認為無責任提病人可聘律師

法官則認為，68A條的用字包括「病人在當其時被羈留」等，與「有條件釋放」病人的情況不符，認為該條文不涵蓋「有條件釋放」病人。醫管局陳詞指，醫管局或院方沒有責任，主動告知「有條件釋放」的病人或其親屬，可在覆核時聘用律師或申請法援。

條例若不涵蓋這類病人會令他們處於不利情況

法官認為，若68A條不涵蓋「有條件釋放」病人，和被羈留的病人相比，他們在申請覆核時會處於較不利的情況。在此情況下，便需考慮普通法下，院方需向此類病人提供什麼資訊。普通法下院方需告知此類病人，他們有權申請覆核，但院方認為他們沒有責任主動告知病人可聘律師。惟審裁處雖也沒有告知可聘律師的責任，但審裁處在有需要的情況下，有權替病人聘用律師，以確保達效公正的裁定。

法官認為院方和醫管局在本案中違反普通法下的要求，未有採取合理可行的步驟，確保夏和其親屬知道他申請覆核的權利，因此裁定夏勝訴。

案件編號：HCAL 2374/2023