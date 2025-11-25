6800萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶今晚9時半攪珠　即睇4大幸運號碼

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，至今晚（20日）連續七期無幸運兒中頭獎，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904）。馬會今晚（25日）9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財，截至晚上約7時，投注額已破億元，達到1.3億元（$130,553,404）。下文即睇星期二幸運及冷門號碼。



馬會11月25日9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。圖為中環馬會投注站。（梁鵬威攝）

馬會11月25日9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。圖為葵芳馬會投注站。（歐陽德浩攝）

頭獎無人中，即已連續七期無幸運兒中頭獎。（馬會網頁截圖）

11月20日六合彩攪珠結果。（直播截圖）

一注獨中料獲6800萬元 下午3時半投注額破億元

11月20日六合彩再無人中頭獎，即已連續七期無幸運兒中頭獎，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904）。「幸運二金多寶」今晚9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。

葵芳投注站今午大排長龍，目前不少人為購買六合彩彩票。翻查馬會網頁，截至下午3時半，投注額已破億元，達1.05億元（$105,660,249）。

馬會11月25日9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。截至下午3時半，投注額已達1.05億元。（歐陽德浩攝）

葵芳投注站11月25日午大排長龍，目前不少人為購買六合彩彩票。（歐陽德浩攝）

星期二攪珠四大「幸運號碼」：13、20、23及28

馬會表示，今年周二舉行的六合彩攪珠共計39次，當中攪出次數最多的號碼是13號、20號、23號及28號，分別攪出9次。另外11號、15號、21號、26號、32號及45號，也曾出現8次。

葵芳投注站11月25日午大排長龍，目前不少人為購買六合彩彩票。（歐陽德浩攝）

馬會11月25日9時半攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。截至下午3時半，投注額已達1.05億元。（歐陽德浩攝）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至11月18日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

2002年7月4日至2025年11月20日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼

