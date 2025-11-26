綠置居宏緻苑今起揀樓　彩虹邨重建優先戶讚環境好：如中六合彩

今期綠置居以市價六折推售新屋苑九龍灣宏緻苑，總數2576伙。今（26日）首日揀樓，不少可優先揀樓的彩虹邨重建戶，一早來到房委會銷售小組辦事處。有選購宏緻苑高層大單位的業主認為，該處的居住環境較彩虹邨好，認同心情如「中六合彩」一樣。另外，有市民替作為重建戶的父母及弟弟，選購宏緻苑中層大單位，認為要等重建安置的時間過長，且置地點不合心水。



今早約9時，不少人來到位於觀塘的房委會綠置居銷售小組辦事處揀樓，至早上10時許，前來揀樓的人已迫滿整個大堂。（董素琛攝）

九龍灣宏緻苑共2,576個單位，售價介乎約115萬至349萬港元。（董素琛攝）

九龍灣宏緻苑共2,576個單位，售價介乎約115萬至349萬港元，實用面積由193至466平方呎不等。今早約9時，已有不少可優先揀樓的彩虹邨重建戶，來到位於觀塘的房委會綠置居銷售小組辦事處揀樓，至早上10時許，前來揀樓的人已迫滿整個大堂。

頭籌市民興奮指如「中六合彩」 購高層38樓單位：售價屬合理範圍

彩虹邨重建戶、首位籌號的梁女士表示，選購宏緻苑高層38樓的單位，感到心情興奮，認同如「中六合彩」一樣。她續指，所選單位約400多呎，共3人居住，認為面積「夠大」。她認為，單位售價屬合理範圍，附近環境及方便程度亦較原來居住的彩虹邨好，「有兩個地鐵站選擇。」

有人替父母及弟弟揀樓 不居住但會幫忙供樓

李先生為作為彩虹邨重建戶的父母及弟弟，選購宏緻苑A座20樓的一個大單位，指該單位較他們原來居住的單位大70至100呎。他透露，曾到現場視察兩次，對該處配套設置感滿意。雖不會一同居住，但他笑言會幫忙供樓。被問為何不等重建安置，他解釋是因安置地點不合心水，「覺得新嘅屋苑會比較好啲」，加上等候時間過長。

有人失落居屋4至5次 選擇以綠置居置業

同樣作為彩虹邨重建戶、70歲的朱女士，選購宏緻苑A座19樓一個459呎的單位，認為該單位啲面積夠大，「居住環境面積大啲，咁咪個感覺得寬敞啲」，又形容可優先揀樓是「好彩」。她認為單位的售價可以接受，會靠儲蓄以及兒子工作的收入供樓。她透露，曾透過綠表抽居屋4至5次，惟未能成功，故今次選擇以綠置居置業。