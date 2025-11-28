把握置業良機|多倫多金融中心大學區旁超值盤 北約克鐵路沿線現樓

【多倫多金融中心大學區旁地鐵沿線超值盤 + 北約克Bayview Village地鐵沿線現樓項目】

加拿大作為港人熱門移居及投資地，其最大城市多倫多一直是市場焦點。多倫多不僅擁有北美第二大金融中心的美譽，僅次於華爾街，更坐擁完善的城市規劃及龐大的地下城系統（PATH System）。本週末（11月29至30日），康榮國際將於銅鑼灣如心酒店舉辦獨家展銷會，呈獻兩個極具潛力的優質項目，分別位於多倫多金融核心大學區及北約克傳統豪宅地段 Bayview Village，為投資者及用家提供難得的入市機會。

多倫多金融中心大學區 King West核心地段筍盤

是次展銷會的焦點之一，是位於多倫多金融中心大學區旁、座落於Spadina Ave.與Adelaide St. W交界的超值筍盤。該項目位處King West核心地段，集金融、設計、動畫及創新科技於一身，周邊圍繞多間五星級酒店，屬甲級地段。其地理位置優越，交通及步行指數均達滿分，舉步即達Streetcar及地鐵站，並鄰近多倫多最大的地下城PATH System入口。項目學術氛圍濃厚，匯聚多倫多大學（U of T）、多倫多都市大學及安大略藝術設計大學（OCAD）三大名校，步行至多倫多大學僅需10分鐘。此外，住戶步行即可到達唐人街及 Bay St.金融街，生活極其便利。為隆重其事，發展商代表將親身飛抵香港出席展銷會，誠意推售並提供額外折扣，折扣優惠更高達加幣$300,000。

加幣$40餘萬起 進駐港人貴族地段

同場推介的另一亮點，是位於北約克（North York）著名的港人貴族地段 Bayview Village (Bayview Village Ave. / Sheppard Ave E.)的罕有全新現樓項目。此項目剛好落成，預計半年內即可收樓入伙，特別適合尋求短期回報或即時入住的買家。現時發展商推出珍藏單位，並以Day 1的首發價格出售餘下全新物業，一房單位售價由加幣$40餘萬起，兩房單位則由加幣$60餘萬起，入場門檻相當吸引。項目用料豪華，間隔方正實用，交通配套更是四通八達，步行一分鐘即達Bessarion地鐵站，五分鐘步行可達Bayview Village高級購物商場，並鄰近401、404 及 DVP高速幹線，無論是自住還是投資收租皆為上選。

康榮國際集團作為加拿大樓花專家，團隊成員均來自加拿大，並接受過當地地產專業訓練。他們致力為港人提供全方位的置業服務，從收樓費用計算、按揭資訊申請、物業稅務諮詢，到當地市場狀況分析及收樓驗樓等，團隊均能為客戶提供專業意見及解決方案。歡迎同業合作及參與。

週末11月29至30日，康榮國際於銅鑼灣如心酒店為你呈獻，多倫多金融中心大學區旁超值盤，及多倫多North York北約克Bayview Village地鐵沿線現樓項目！

