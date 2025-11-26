宏福苑五級火｜港回歸後第二宗五級火　20年來有8消防員英勇殉職

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至夜晚8時30分，造成13人死亡，包括1名消防員。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。本港過去亦曾有消防員在大火救援中不幸殉職，對上一次為2016年淘大工業村迷你倉發生四級火，行動中2名消防員殉職。從1995年至今，至少有8名在救火事故中英勇殉職。



大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至夜晚8時30分，造成13人死亡，包括1名消防員。（夏家朗攝）

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至晚上8時30分，造成13人死亡，包括37歲消防員何偉豪不幸殉職。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。過去亦曾發生消防員在大火中不幸殉職的慘劇。

2016年6月，牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，大火焚燒5日4夜達108小時，行動中有兩名消防員張耀升及許志傑殉職，死因庭就二人的死作研訊，揭示大火因冷氣機故障引起，基於迷你倉的複雜結構複雜，火警發生後擾攘近半小時才有人報警，導致火勢迅速升級。

2010年3月，長沙灣麗昌工廠大廈一間針織廠單位發生四級火，消防隊目楊俊傑在火海中殉職。事後有消防員控訴，處方的無線電通訊器材接收不濟，裝備不足及落後。事後死因庭經過六日聆訊，五人陪審團一致裁定楊死於意外。

2008年8月，旺角彌敦道嘉禾大廈五級火警，消防隊目蕭永方及隊員陳兆龍穿着整套裝備入火場救人，其間二人將身上僅有的氧氣樽讓給居民使用，最後因氧氣樽氣量不足，加上天台閘門被雜物擋住被困，吸入過量濃煙致命。

2007年5月，荃灣品質工業大廈三級火，荃灣消防局消防員黃家熙於事件中，遇上閃燃，灼傷器官不治。

1996年11月，旺角彌敦道嘉利大廈發生5級大火，一名消防隊目於5樓火場搜索失蹤者期間，疑誤墮電梯槽重傷，最後死亡。