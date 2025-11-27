宏福苑五級火．幫忙尋親．持續更新　母尋6月大女嬰、家翁與家姑

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，不少人仍未找到失蹤親人，亟待支援，網上有不少尋親告示，《香港01》將持續更新及報道災民最新需要及尋親呼籲。市民亦可WhatsApp或致電《香港01》熱線：65110101、電郵：hk01@hk01.com、在文下留言或在社交媒體留言，說出所需或希望向有關部門轉達的訴求，面對災難，各方全力支援。幫忙尋親、尋支援，持續更新。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

宏昌閣居民Winnie Hui在尋找六個月大的女兒何梓甄、女嬰的爺爺何華星及嫲嫲李堅玉（圖右）。（受訪者提供）

宏昌閣Winnie Hui個案：網尋六個月女及家翁、家姑

居民Winnie Hui在網上尋找六個月大的女兒何梓甄、女嬰的爺爺何華星及嫲嫲李堅玉。

Winnie指，事發時嫲嫲在宏昌閣2104室照顧孫女，樓宇起火後曾到2101室暫避，但到下午三時許失去聯絡至今。

Winnie表示，曾到宏福苑附近多個庇護站尋人無果，去過多間醫院都無女兒及老爺奶奶的入，現時在醫院心急等候消息，及在社交平台群組尋人。

我想幫手問清楚消防究竟救咗我個BB未，我去咗好多間醫院都冇入院嘅紀錄，咁我個BB究竟喺邊呀？ Winnie Hui

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

有用支援資訊：

《香港01》熱線

WhatsApp/電話：65110101

電郵：hk01@hk01.com



▼ 市民自發收集物資 ▼



+ 8

警方熱線

1878999



跨部門援助站

雅麗氏何妙齡那打素醫院跨部門援助站（熱線：2658 4040）

威爾斯親王醫院跨部門援助站（熱線：3505 1555）

北區醫院跨部門援助站（熱線：2683 7567）



情緒支援熱線、中心

明愛向晴熱線：18288

香港紅十字會：5164 5040

聖雅各福群會–精神健康服務「情緒通」：致電或 WhatsApp 18111

香港撒瑪利亞防止自殺會突發事件專線： 2353 0029

基督教家庭服務中心緊急情緒支援熱線： 64664333



大埔六鄉學習園地 「情緒支援站」

11月27日早上 08:30 至晚上 22:00，供受火災影響心情的街坊舒緩情緒

