宏福苑五級火．幫忙尋親．持續更新 母尋6月大女嬰、家翁與家姑
撰文：香港01
出版：更新：
大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，不少人仍未找到失蹤親人，亟待支援，網上有不少尋親告示，《香港01》將持續更新及報道災民最新需要及尋親呼籲。市民亦可WhatsApp或致電《香港01》熱線：65110101、電郵：hk01@hk01.com、在文下留言或在社交媒體留言，說出所需或希望向有關部門轉達的訴求，面對災難，各方全力支援。幫忙尋親、尋支援，持續更新。
宏昌閣Winnie Hui個案：網尋六個月女及家翁、家姑
居民Winnie Hui在網上尋找六個月大的女兒何梓甄、女嬰的爺爺何華星及嫲嫲李堅玉。
Winnie指，事發時嫲嫲在宏昌閣2104室照顧孫女，樓宇起火後曾到2101室暫避，但到下午三時許失去聯絡至今。
Winnie表示，曾到宏福苑附近多個庇護站尋人無果，去過多間醫院都無女兒及老爺奶奶的入，現時在醫院心急等候消息，及在社交平台群組尋人。
我想幫手問清楚消防究竟救咗我個BB未，我去咗好多間醫院都冇入院嘅紀錄，咁我個BB究竟喺邊呀？
有用支援資訊：
《香港01》熱線
WhatsApp/電話：65110101
電郵：hk01@hk01.com
▼ 市民自發收集物資 ▼
+8
警方熱線
1878999
跨部門援助站
雅麗氏何妙齡那打素醫院跨部門援助站（熱線：2658 4040）
威爾斯親王醫院跨部門援助站（熱線：3505 1555）
北區醫院跨部門援助站（熱線：2683 7567）
情緒支援熱線、中心
明愛向晴熱線：18288
香港紅十字會：5164 5040
聖雅各福群會–精神健康服務「情緒通」：致電或 WhatsApp 18111
香港撒瑪利亞防止自殺會突發事件專線： 2353 0029
基督教家庭服務中心緊急情緒支援熱線： 64664333
大埔六鄉學習園地 「情緒支援站」
11月27日早上 08:30 至晚上 22:00，供受火災影響心情的街坊舒緩情緒
大埔宏福苑5級火｜動保組織提供寵物暫託服務、獸醫免費診症名單宏福苑五級火｜居民陸續獲救 截至上午10時64人送院其中16人危殆宏福苑五級火｜油塘新盤柏景峰明日次輪銷售順延 涉150伙宏福苑五級火｜外媒比照倫敦格蘭菲塔大火：外牆易燃物助長火勢宏福苑五級火｜小米騰訊各捐1千萬元救災 安踏捐3千萬【持更】宏福苑五級火｜消防顧問指發泡膠易燃會下墜：任何裝修都不應使用