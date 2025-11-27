宏福苑五級火．賑災持更｜小米騰訊各捐千萬　各界捐助行動逐個問

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，無數災民需要不同的支援，至今午，開始有內企及港企宣布捐款支援宏福苑災民，包括小米基金會、騰訊及李嘉誠基金會等。一方有難，各方支援，其他商界、企業及不同團體有何捐助、支援行動，《香港01》正查詢中，最新消息，持續更新。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

信和撥款2000萬賑災 預備160間免費客房間

信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要居民提供免費住宿。

香港小米基金會緊急捐1000萬

香港小米基金會緊急馳援1,000萬港元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

騰訊首批捐1千萬元

騰訊公益慈善基金會表示，啟動首批捐款1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

李嘉誠基金會3000萬設立緊急援助基金

基金會即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

周大福捐出2000萬

周大福集團捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 周大福集團指出，昨日火災發生後，已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。