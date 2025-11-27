宏福苑五級火．幫忙尋親｜尋5歲女鄭煦翹及女傭 父於醫院候消息
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，不少人仍未找到失蹤親人，亟待支援，網上有不少尋親告示，《香港01》將持續更新及報道災民最新需要及尋親呼籲。
在廣福邨有市民手持相片，協助朋友鄭先生尋找居於宏泰閣的5歲女兒鄭煦翹（Hannah）及女傭。鄭先生正於大埔那打素醫院苦候二人的消息，希望有消息市民盡快聯絡。
宏泰閣鄭先生個案：尋5歲女兒及女傭
徐小姐向《香港01》記者表示，朋友鄭先生一家居於宏福苑宏泰閣2407室，火災期間女傭Esteban, Maryan Pascual在家中照顧女兒鄭煦翹，惟之後再無聯絡，生死未卜，稱「佢哋有冇離開到幢大廈都唔清楚」。
徐小姐拿着兩人的相片站在廣福邨，指鄭煦翹昨日身穿白衫灰長褲，女傭身高155厘米。目前鄭先生在大埔那打素醫院苦候二人的消息，希望有消息市民盡快聯絡。
