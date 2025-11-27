宏福苑五級火｜災場運送物資15小時 義工：聽日番工都要留守最後
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
大埔宏福苑五級火造成嚴重人員傷亡，本港不少志願團體都到場幫忙。其中扶療志願救援隊一級隊員何家瑩昨夜11時下班後，便到災場負責運送物資至今，即長達15小時，中途只離開兩小時返回元朗的住所餵貓。她透露災場的醫療用品不足，有心人可捐贈相關物資。
她又說：「聽日要返工都好啦，但都可能做到最後先走囉。雖然我有時工作唔定，可能凌晨開工，但我都願意完咗再嚟囉。因為呢個都係對香港嘅一份愛。」
災場醫療用品不足 有心可捐款
扶療志願救援隊一級隊員何家瑩昨夜11時下班後，便到災場義務工作至今，即長達15小時，主要負責運送物資到災場及統計物資數量。她透露目前食物、衣物及日常用品數量充足，但較早前曾聽說災場的醫療用品不足，因此有心人可捐贈相關物資。
何家瑩又指，運送物資往災區期間，雖然無法進入災場中心，但觀察到大部份消防員身穿全副武裝努力救火，部份則在力竭休息。「見到佢哋都唔知幾點放飯，其實裡面都好辛苦。」
+1
明日繼續到災場提供協助：都係對香港嘅一份愛
何家瑩為了義務工作，今日已向公司請假，中途只返回元朗的住所餵貓，來回花費兩小時，因此她為了無後顧之憂，已將愛貓交託予親友照顧。
宏福苑五級火｜入境處：受影響市民補領身份證及旅行證件無需預約宏福苑五級火｜房協調動所有暫租屋供住宿 包括策誠軒約90個單位宏福苑五級火｜宏業建築工程成立21年 曾因棚架安全遭定罪罰款宏福苑五級火．幫忙尋親｜尋5歲女鄭煦翹及女傭 父於醫院候消息宏福苑五級火・尋親｜84歲兄長已離世 莊先生尋住深圳侄子宏福苑五級火｜兩印傭命喪火場 外傭工會：最少7外傭仍失聯宏福苑五級火．幫忙尋親．持續更新 有人持相片助尋5歲女及女傭宏福苑五級火｜法團主席：工程公司稱曾做棚網防火測試並提供證書宏福苑五級火｜消防顧問指發泡膠易燃會下墜：任何裝修都不應使用宏福苑五級火｜民眾人鏈傳物資 網民：真香港人幾時都係咁有愛宏福苑五級火｜36死29人留醫有7人危殆 大部份為吸入性氣道創傷