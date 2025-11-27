宏福苑五級火｜廣福邨社區會堂設失蹤者辨認處　居民輪候憑相認人

大埔宏福苑周三（26日）發生五級奪命火，至少55人死亡，仍有多人失去聯絡。今午（27日）3時，警方開放廣福邨社區會堂，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。



大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區會堂開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（鄭子峰攝）

五級火至今已造成至少55人死亡，仍有多人失去聯絡，不少居民都在現場嘗試找回家人，亦有不少市民協助朋友尋親。

警方今午3時開放廣福邨社區會堂，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。家屬需帶齊身份證明文件登記。社區會堂會開放至今晚10時。

周小姐（右波點外套者）的父母居住在第一幢起火的大廈宏昌閣中層單位，她在認相後確認，母親在火災中罹難。（陳萃屏攝）

其中周小姐的父母居住在第一幢起火的大廈宏昌閣中層單位，她在認相後確認，母親在火災中罹難。

周小姐說，數十人進入會堂後做手續，向職員報住單位後，職員會提供照片認人，協助辨認失蹤家屬。她憑照片認出母親離世。她說，她最需要的是真相，希望知道是次大火的原因：「去查查發生什麼事，為何會發生大火？」