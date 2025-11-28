宏福苑五級火｜搭棚工會：易燃發泡膠最攞命　唔係竹先燒得咁犀利

大埔宏福苑周三（26日）發生五級奪命火，死傷枕藉，一名消防員殉職。今次火警加速蔓延，外界將矛頭指向棚網和包封的發泡膠，政府指會巡查全港使用棚網做維修的樓宇，同時推進以金屬取代棚架。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早在電台節目指，今次釀成火災無關使用竹棚或金屬棚，估計工程在室外及後樓梯貼上易燃的發泡膠，「呢啲先攞命」。他舉例，法國巴黎聖母院及上海靜安高層住宅的工程均使用金屬棚架，但仍然會燒至倒塌，「唔係竹先會燒得咁犀利，有易燃物咩物料都死」。



宏福苑火警第三日，早上9時，單位沒有再見火舌。（翁鈺輝攝）

業內昨紛紛拆走不合規棚網 倡立法管物料須具阻燃性

何炳德指，昨日發展局與業界開會，會上提到五點，當中提到將巡查現時全港所有地盤，當局要求他們7日內對棚網進行阻燃測試，其次是抽檢棚網。他表示，雖然政府對棚網有相關指引，但並非法律要求，違者不犯法。

他透露，業內會「有啲人唔跟」，亦從未見過或聽聞勞工處巡查時會檢查棚網，及就違規使用不符標準的棚網提出檢控。昨日有不少地盤拆去棚網，何炳德說，宏福苑火災令他們意識到棚網具阻燃功能的重要性，於是紛紛拆下現時不合規的棚網。另外，會上亦有討論是否需要改善現有法例，他認為，政府應該立例規管棚網須具阻燃性，「唔應該係選擇題」。

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（鄭子峰攝）

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（梁鵬威攝）

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（梁鵬威攝）

發泡膠易燃 起火後可釋毒煙 現無法例規管地盤如何用

政府提出推進金屬棚取代竹棚。何炳德又透露，會議談及竹棚與金屬棚。他指出，今次大火不會只因棚網的物料、零星火花或煙頭而單純造成， 一定是有較棚網更易燃的物料存在，估計是宏福苑在工程中使用到的發泡膠。

他表示，現時無法例規管地盤使用發泡膠，但使用發泡膠「先攞命」，物料易燃，且溶化後會滴下，點燃其它物料。何炳德續說，詢問相關專業人士後，獲回覆指很多地盤都使用發泡膠。他指，有在宏福苑工作的工人向他指，不只外牆，宏福苑樓宇走廊、後樓梯等位置都有發泡膠。

宏福苑火警第三日，早上9時，單位沒有再見火舌，惟一幢幢黑麻麻的大廈令人不寒而慄。（翁鈺輝攝）

何炳德表示，發泡膠不單止易燃，而且燃燒後會釋出有毒煙霧；棚網即使具阻燃性亦會燒著，只是燃燒速度較慢。他又舉例，法國巴黎聖母院及上海靜安高層住宅的工程均曾使用金屬棚架，但發生大火時，同樣燒至倒塌，「唔係竹先會燒得咁犀利，有易燃物，咩物料都死」。