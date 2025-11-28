宏福苑大火｜試後趕赴支援　大學生運物資至凌晨：一日未散都幫手

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三日，消防仍在現場搜救，不少災民未有住宿安置，需要救援物資。大批市民迅速自發購買居民所需物品到場支援，今日到場做義工的市民仍絡繹不絕。大學生陳先生考完試後，昨日傍晚便趕赴大埔，充當「步兵」運送物資等。直至凌晨3時，他在附近健身房稍歇後，清早6時便繼續支援。大火造成多人傷亡，他說感到非常悲傷，連日無法入睡，希望能親自到場出一分力，「只要一日未散，都會過嚟幫手。」



不少學生自發前往大埔區支援。（廖雁雄攝）

只要一日未散，都會過嚟幫手。 大學生陳先生

大學生陳先生說，昨晚（27日）在大埔做義工，逗留至凌晨3時許才到附近健身室用睡袋休息，未有回家，今早6時折返現場一帶繼續做義工。（廖雁雄攝）

大學生陳先生說，他昨晚6時許抵達大埔，初時做步兵運送物資，知悉物資大致充足後，晚上返回廣福邨平台將物資分類。由於入夜後義工人手不足，「唔係好放心」，於是逗留至凌晨3時許才到附近健身室用睡袋休息，未有回家，今早6時折返現場一帶繼續做義工。

屋苑附近成為物資站，受影響居民可隨時獲得援助。（廖雁雄攝）

連日無法入睡 考完試便趕赴支援

今次火災造成多人死傷，一名消防員殉職。陳先生表示感到非常傷心，又稱知悉屋苑內有很多長者居住，自己連日都無法進睡，所以昨日完成考試後便前來幫忙，「只要一日未散，都會過嚟幫手。」他希望政府做好安置，又提醒市民吸煙時應注意安全。