宏福苑火災｜災場棚網達阻燃要求　田北辰託異：倡當局釋化驗方法

大埔宏福苑五級火災釀嚴重死傷，有評論指慘劇元兇為外牆棚網物料不符阻燃標準。保安局局長鄧炳強周五（28日）表示，初步化驗結果顯示大廈棚網達阻燃要求。立法會議員田北辰在社交媒體發文稱對相關驗證感到詫異，冀政府可解釋化驗方法，日後屋宇署可親自審批及抽查工程是否安全，以及立法規管安全網物料，違例嚴懲。



11月28日，宏福苑已大火熄滅，救援人員正搜救有否被困者。（梁鵬威攝）

立法會議員田北辰今晚在社交媒體發文表示，對於政府指宏福苑棚網經化驗達阻燃要求感到詫異，「達到標準都燒得咁猛咁快？咁究竟係唔係個標準有問題呢？呢個標準係唔係達到國家同國際要求，如果係，即係呢個標準都唔夠高，係唔係要用個更高標準呢？」他認為，政府應向公眾解釋化驗方法，又或者即場剪裁及燃燒無受波及的大廈棚網，讓公眾知悉阻燃標準。

另外，他指屋宇署不會審批所有臨時性工程，只會為工程設立標準。他認為，該類臨時性工程未來或再成災禍，建議屋宇署親自審批及實地抽查樣本，「審批唔應該交張紙算數」。勞工處表示曾查證書，「但大家睇到燒得咁快，一係就嗰啲證書造假， 一係就交貨係假」，當局需親自實地檢查。

立法會議員田北辰。（資料圖片 / 王晉璇攝）

政府昨日表示推動金屬棚架取代竹棚架路線圖，田北辰認同有關措施，惟認為是次火災另有原因，呼籲政府正看待違規安全網問題，支持屋宇署及房屋局獨立審查組巡查全部項目。

他表示，巡查只是即時要做的第一步，之後仍需做兩件事。第一是修例，根據勞工處《竹棚架安全工作守則》，棚網應具備阻燃性才可採用，根據部門說法，守則本身雖然並非法例，但具有特殊的法律地位。現時證明守則無法完全杜絕非法行為，應正式修例，立法規管安全網物料，違例嚴懲。

田北辰認為，當局立法後要嚴正執法，事實證明以文件及證書審批是否合格無用，所有安全網使用前後都應該要多次實地抽查，因為合格安全網用久之後效能會衰退，法例及抽查需確保所有物料都一直有效。

宏福苑周三（26日）發生五級火警，焚燒逾43小時後才熄滅。（廖雁雄攝）

他又指出，關於使用發泡膠，即使未詳細調查，「常識都話俾我哋知係唔妥」。現時法例沒提及的事物便沒有規管，巡查又不重視，他建議將來修例或需大包圍，只要工地會用到的物料都需符合防火及安全標準。