大埔火災｜穗禾苑昨日收通知須拆棚網　200承建商工人周日開工

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷。宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延。火炭大型屋苑穗禾苑已大維修兩年，居民上周四（27日）召開緊急居民大會商討，業主立案法團交出多份報告證明棚網具阻燃性。



事隔兩日，今日（30日）有近200個大維修承辦商工人到穗禾苑拆除所有棚網。據了解，工程承建商昨日收到政府人員通知，要求他們立即拆除棚網，未有進一步說明原因。



穗禾苑今日有近200名工人到場拆下棚網。（受訪者提供）

穗禾苑C座高層上周開始拆棚，穗禾苑業主立案法團主席梁寶玲上周五（28日）曾指，拆棚純粹因為工程完成。她強調棚網安全，指相關政府部門一直有檢驗，法團亦有要求承建商「富林工程營造有限公司」拿取瑞士龍頭檢驗公司SGS的證書。

事隔兩天，有近200名工人到場拆下所有穗禾苑座數棚網。知情人士向《香港01》表示，大維修承建商昨日晚上接獲政府人員通知，要求他們立即安排拆除棚網，未有進一步說明原因。消息人士又指，穗禾苑工程尚未完成，拆棚後將改以其他方式完成工程，例如改以吊船上油漆等。《香港01》正向政府查詢。

屋宇署周六晚上（29日）表示，已暫停宏業負責的28個私樓工程項目，另外暫停兩個在私樓維修中使用塑料膠板的項目，已要求相關承建商移除塑膠板。上述30個項目需進行獨立安全審核，並向署方提交改善方案及落實措施後，署方才決定允許復工與否。