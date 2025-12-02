宏福苑火災｜業界呼籲立法取締不合格產品：人命關天必須認真對待

大埔宏福苑級火，政府發現宏福苑大維修承建商使用無阻燃力棚網，及後再以具阻燃力棚網魚目混珠，形容手法「十分蠱惑」。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華指，搭棚和舖網後再進行採樣檢測雖需付出時間成本，業界需達成共識，討論實際可行性，但「人命關天」，必須認真對待。他又呼籲政府應該考慮立法以取締不合格產品，以減少風險。



12月1日早上，有市民續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，形成一個花海，火燒後的大廈如同廢墟。（資料圖片/夏家朗攝）

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在港台節目表示，宏福苑「冇阻燃棚網佔大部分」的情況非常不理想，承建商明顯有隱瞞。他指新建地盤十分重視火警風險，因影響重大，並可能造成巨額損失。

伍新華強調，新建地盤對材料驗收非常嚴謹，會通過檢測以確保材料的阻燃性。他指出，雖然一般的檢測要求是去專業實驗室進行，但建築商也會派人在現場對材料進行初步測試，以評估其燃燒速率。

至於檢測流程，伍新華提到「冇特定要求要去實驗室」，但對於具法律效力的檢測仍需遵循法律規範。他又說，業界會相信承建商及專業人士的操守，因他們須負起法律責任。伍新華認為，日後增加檢測的頻率對提升安全性有幫助，但搭棚和舖網後再進行採樣檢測，需付出時間成本，業界需達成共識，討論實際可行性，「人命關天」，必須認真對待。

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府發現宏福苑大維修承建商使用無阻燃力棚網，及後再以具阻燃力棚網魚目混珠，形容手法「十分蠱惑」；圖為2025年11月26日，宏福苑火災部份棚網燒毀，部份則依然在棚架上。（資料圖片/夏家朗攝）

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（資料圖片/夏家朗攝）

他還提到，棚網「本身係膠網」，如要禁止銷售需由政府立法決定，以取締不合格產品，以減少風險。伍新華最後說，阻燃棚網等物料「本身有牌子」，並需注明是否具阻燃性，而且價錢有分別。他又說，購買不具助燃性的棚網代替合規棚網，「為咗幾十蚊唔值得咁做」，但「總有人犯法係阻止唔到」。