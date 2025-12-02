8800萬六合彩頭獎｜因大埔火災押後至今晚攪珠　投注額暫逾1.8億

大埔宏福苑上周發生五級大火，至今有156人罹難，馬會上周四（11月27日）公布原定上周六（11月29日）舉行的巨額頭獎六合彩攪珠，改至今日（12月2日）晚上9時半舉行。



六合彩自11月6日攪珠，至上周二（11月25日）連續八期無幸運兒中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523）。馬會估計如今晚10元一注獨中，幸運兒可得8,800萬元巨額橫財。截至今晚近8時半，投注額已逾1.8億元，投注晚上9時15分截止。



六合彩12月2日攪珠，若10元一注獨中，馬會估計可得8,800萬元巨額橫財，深水埗汝州街投注站人頭湧湧。（鄭子峰攝）

深水埗汝州街投注站12月2日下午人頭湧湧。（鄭子峰攝）

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」有人中頭獎後，由11月6日至11月25日的另一個「幸運二金多寶」攪珠，一連八期都無人中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523），馬會原定11月29日星期六晚攪珠，但大埔宏福苑上周三（11月26日)發生五級大火，死傷枕藉，全城傷悲，且未救熄，馬會上周四遂宣布延至今晚才攪珠。

▼2025年11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至上一次攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

2002年7月4日至2025年11月25日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。