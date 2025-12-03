宏福苑火災｜黎棟國稱獨立委員會沒法律條條框框　更彈性快速尋真

大埔宏福苑發生五級奪命火，行政長官李家超昨日（2日）宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延原因。與按法例成立的「獨立調查委員會」不同，獨立委員會沒有權力傳召證人、查閱文件和發出手令搜查等。



前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國今早（3日）指出，獨立委員會是行政組織，不受既定法律程序約束，沒有「框框條條」（應為條條框框），可更有彈性及快速地找出真相。他強調「大家要注意『獨立』呢兩個字」，指委員會由第三方人士組成，具公信力。



大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（資料圖片/潘耀昇攝）

黎棵國：獨立委員會不受既定法律程序約束更具彈性

黎棟國在港台節目《千禧年代》中說，香港處理重大事件時，可以採取幾種方法，包括按法例成立獨立調查委員會，及成立獨立委員會。兩個委員會均由法官出任主席，前者具有傳召權，他則強調後者「大家要注意『獨立』呢兩個字」，指委員會由獨立第三方人士組成，公信力較大。

黎棟國提到，獨立委員會職權範圍需涉及大家關注的全部問題，工作目標要清晰。他又認為員會是一個行政組織，舉行公聽會等時不受法律既定程序約束，可更有彈性、相對較快地完成報告。尤其是今天老舊樓宇的維修仍持續進行，愈快找出系統性缺陷，並針對性處理，便愈有針對性效果。但他承認，調查委員會不是法定機構，並不能強制要求涉事部門或持分者提供資料。

前保安局局長黎棟國（資料圖片/黃浩謙攝）

相信相關部門按特首指示提供充分資料

至於委員會組成，他認為應該由專業人士主導，如在消防等領域具有良好聲譽的獨立專家，以確保調查的客觀性和專業性，而這些專家須與行業沒有任何關係。黎棟國相信所有相關部門將會根據行政長官指示提供充分資料，委員會亦會舉行聽證會、邀請部門、工人及目擊者在聽證書作書面陳述，公開提出意見以尋求真相。

他續說，雖然獨立委員會沒有傳召權，但市民心中都希望事件真相可水落石出，相信不乏大眾提出意見。此外，他又指市民現時多使用手機，在聽證會上陳述時不再只是憶述，而是「有片有聲有畫」，可將事發經過重現。

黎棟國認為，獨立委員會與現時其他部門的調查工作是相輔相成，隨著聽證會上的資料整理和收集，將能為執法機關提供更多方向及資訊作重點調查。黎棟國最後指出，政府已全力善後，災後工作有序進行，居民亦已得到了安的安置，目前應集中精力找出問題癥結，「將成個制度早日搞好佢」，消除維修隱患。