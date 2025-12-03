宏福苑火災｜江玉歡稱法定委員會更具優勢　冀政府交代不採用準則

大埔宏福苑發生五級奪命火，行政長官李家超昨日（2日）宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延原因。與按法例成立的「獨立調查委員會」不同，獨立委員會並不具法定權力傳召證人、查閱檔案及搜查處所。



立法會議員江玉歡今早（3日）指出，成立獨立委員會的方向正確，但政府有需要向公眾解釋為何不成立具法律權力的獨立調查委員會。她認為雖然獨立委員會可較快完成報告，但獨立調查委員會有其優勢，問若不幸地再有重大事故，「下次用咩準則？」



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記。（資料圖片/夏家朗攝）

江玉歡：以往成立獨立調查委員會均涉公眾關注

江玉歡接受港台節目《千禧年代》訪問時，表示政府成立獨立委員會的方向正確，但留意到行政長官公布後，市民普遍關心為何不按條例成立法定獨立調查委員會。她認為政府有能力做好解說工作，給予合理解釋，又指獨立調查委員會擁有更大的權力，包括搜證、盤問及傳召證人監誓作供等。

她續指，政府歷來成立的調查委員會都是依照相關條例組成，而且每次都會附加說明，例如，調查沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件時，便說明成立獨立調查委員會是因為事件關乎公眾安全，並受到公眾關注。南丫海難事件中，政府亦指事件屬重大傷亡事故，並引起公眾關注。

選委界立法會議員江玉歡。（資料圖片/廖雁雄攝）

江：獨立調查委員會更具優勢

特首辦公室昨晚回覆查詢時，指今次獨立委員會運作類似類似過往大型事故的調查，包括2003年屯門公路車禍、2018年大埔公路車禍。就巴士事故，江玉歡指出當時並未成立法定調查委員會，缺乏傳召權，只可舉行公開聽證會，不過完成報告只花了約十個月時間。

她認為，這次大火涉及重大人命傷亡，成立法定獨立調查委員會更具有其優勢。而且，江玉歡提到，就1998年新機場啟用混亂成立獨立調查委員會時，時任特首曾表示該做法可顯示出政府是堅決找出失敗原因。

政府應解釋用何準則決定不成立法定委員會

江玉歡又提到，依法成立獨立調查委員會過去一直沿用，在其他行普通法的國家亦一直有使用，希望政府能明確解釋為何今次宏福苑五級火不一如既往地採用法定程序，若不幸再次有重大傷亡事故，「下次用咩準則？」。她也建議，政府須賦予獨立委員會足夠的權力，以還原事件真相。