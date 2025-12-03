宏福苑火災｜特首辦：政府將助獨立委員會高效運作　主動提供資料

造成嚴重傷亡的大埔宏福苑火災發生一周，行政長官李家超昨日（2日）宣布決定成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延的原因，提建議協助改革，未有提及是否屬按照《調查委員會條例》設立的「獨立調查委員會」。消息指，今次的獨立委員會「非法定」，有需要再加其他專家。換言之，沒有權傳召證人、查閲文件和發出手令搜查等。



行政長官辦公室回覆表示，政府參考及審視以往調查兩宗大型事故的經驗，包括2003年屯門公路車禍及2018年大埔公路車禍，決定成立獨立委員會。政府會協助委員會高效運作，除按其要求執行工作，並會主動向委員會提供更多有助其工作的資料，「全力提速提效」推展調查工作，包括刑事調查。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，宣布決定成立由法官主持的「獨立委員會」。（廖雁雄攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記。（夏家朗攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據《調查委員會條例》，「獨立調查委員會」須由法官出任「主席」。不過今早特首李家超則稱會成立「獨立委員會」，並由法官「主持」。據了解，今次委員會並非按條例成立，即沒有法定傳召力，亦無法審閱檔案、發出手令搜查處所等。

特首辦：過往兩度成立類似委員會

行政長官辦公室回覆《香港01》查詢，表示獨立委員會運作類似以往大型事故調查，包括2003年屯門公路車禍、2018年大埔公路車禍。政府參考過往處理和審視這兩次的經驗後，決定成立由法官主持的獨立委員會，公平公正推進調查，「體現政府從速徹底解決問題的決心」。

2018年2月10日，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，造成19死66人傷。（資料圖片／梁銘康攝）

稱政府將協助高效運作 主動提供更多資料

特首辦續指，政府會協助委員會高效運作，除按其要求執行工作，並會主動提供更多有助其工作的資料，以協助盡早完成工作，再向行政長官提交建議和報告。

回覆又稱，成立獨立委員會是可以繼續全力提速提效推展調查工作，包括刑事調查。行政長官已邀請終審法院首席法官推薦一名法官主持獨立委員會的工作，確定委員會職權範圍及人選後，政府將會公布。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，大批市民傍晚陸續到災場外的廣福邨空地，悼念死難者，滿地都是大家放下的鮮花。（梁鵬威攝）

調查九巴事故「獨立檢討委員會」索巴士意外數據受阻

2018年大埔九巴車禍發生後，政府成立的「獨立檢討委員會」並無法定傳召權。當年調查期間，運輸署一度以商業機密為由，拒絕向委員會提供專營公司每年向署方呈交的5年遠期計劃，而該計劃載述巴士意外數據。後來，經協助委員會的大律師在時任署長陳美寶（現任運輸及物流局局長）提供口述證供時，向其作出要求，並得到所有專營公司同意，委員會最終取得該計劃。

2018年2月10日，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，造成19死66人傷。（資料圖片／陳永武攝）