吸煙與健康委員會籲禁電子煙、加熱煙　煙民為生育成功戒加熱煙

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-23 16:44

香港吸煙與健康委員會今日（23日）舉辦「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮。委員會主席湯修齊表示，電子煙、加熱煙等另類煙草產品興起，或使吸煙人士不能脫離煙害，更會禍及下一代，呼籲社會各界支持落實全面禁止另類煙草產品。 今屆「戒煙大贏家」冠軍得主喻文瀚說，他的太太很討厭煙味，「當時就食住無味嘅加熱煙，無戒到煙。」後來二人希望生育小孩，獲醫生告知吸食加熱煙亦會對自己身體和下一代有影響，他便決心戒煙。他鼓勵煙民「戒煙最緊要係心態，信自己做得到就做得到。」

今年是第11屆「戒煙大贏家」賽事，委員會舉辦80場招募及宣傳活動，推動超過1,300名煙民戒煙。另外，委員會亦與多個戒煙服務團體，以及近50間餐飲業、建造業、運輸業等機構合作，向逾50,000名市民宣傳無煙訊息。

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，新冠肺炎疫情肆虐全球一年多，研究顯示吸煙人士受感染和出現嚴重病徵的風險較高，應盡早戒煙，以增強個人衞生及免疫力，減低染疫風險。他稱，近年電子煙、加熱煙等另類煙草產品興起，或使吸煙人士不能脫離煙害，更禍及下一代，呼籲社會各界支持落實全民禁止另類煙草產品。

食物及衞生局局長陳肇始透過錄像稱，為達致在2025年將本港吸煙率降至7.8%的目標，政府會繼續與社會不同界別合作，並陸續啟用的地區康健中心提供基層醫療服務，譬如提供免費戒煙服務等，在社區共同推動戒煙。

今屆「戒煙大贏家」冠軍得主喻文瀚說，他獲醫生告知吸食加熱煙亦會對自己身體和下一代有影響，便決心戒煙。（李恩慈攝）

戒煙煙民︰最緊要係心態 信自己做得到就做得到

今屆「戒煙大贏家」冠軍得主喻文瀚說，他由15歲開始吸煙，太太很討厭煙味，婚後便送他加熱煙，「當時就食住無味嘅加熱煙，交功課過骨，無戒到煙。」後來二人希望生育小孩，獲醫生告知吸食加熱煙亦會對自己的身體和下一代有影響，他便決心戒煙。喻坦言，戒煙首兩周出現了失眠、胃痛、便秘等情況，但他一直想著「唔想衰畀朋友睇」，加上父親也曾成功戒煙，便漸漸克服身體適應狀況。他鼓勵煙民「戒煙最緊要係心態，信自己做得到就做得到。」

亞軍得主黃芷彤說，她從事保險行業，發現吸煙者的健康風險較高，投保費用也較其他人貴；她認為吸煙有損工作形象，不想再依靠香水和香口膠掩飾吸煙習慣，便決定戒煙。

而季軍得主李明達稱，他的煙齡達30年，兩年前因中風導致下半身行動不便，冀透過吸煙解愁減壓，但感覺「愈食煙啲負能量愈跟住我。」後來他在社交媒體發現「戒煙大贏家」比賽，朋友鼓勵他參加，便成功戒煙。