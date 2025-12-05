浸大學生會告示板促政府就火災回應訴求被圍封 校方再收回使用權
撰文：陶嘉心
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級火警，造成159人死亡，事故引起全城關注。浸會大學學生會日前在校內告示板張貼標語，悼念火災逝者，呼籲香港政府從善如流，回應公眾需求，告示板後被圍封。消息指，校方周四（4日）通知學生會，通知要收回學生會會室、告示板及電郵使用權。《香港01》正向校方查詢事件。
浸會大學校園內設「學生會告示板」，本周二（2日）學生會於告示板貼上「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」等字句。惟校方周三（3日）以紅色水馬圍封告示板，並在水馬內多加一層白色圍板。
消息指，校方周四（4日）通知學生會，將收回學生會權限，包括學生會會室、告示板及電郵使用權等，直至另行通知。校方收回理由包括，僅小部分浸大學生為學生會成員、學生會未能有效提升浸大學生福祉及管理學生會財政等。
