浸大學生會告示板促政府就火災回應訴求被圍封　校方再收回使用權

大埔宏福苑發生五級火警，造成159人死亡，事故引起全城關注。浸會大學學生會日前在校內告示板張貼標語，悼念火災逝者，呼籲香港政府從善如流，回應公眾需求，告示板後被圍封。消息指，校方周四（4日）通知學生會，通知要收回學生會會室、告示板及電郵使用權。《香港01》正向校方查詢事件。



浸大學生會告示板上日前貼上悼念宏福苑火災死者及促政府回應公眾需求的字句。（網上圖片）

校方其後以水馬圍封浸大學生會告示板及民主牆。（網上圖片）

浸會大學校園內設「學生會告示板」，本周二（2日）學生會於告示板貼上「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」等字句。惟校方周三（3日）以紅色水馬圍封告示板，並在水馬內多加一層白色圍板。

校方向浸大學生會寄出的電郵。

消息指，校方周四（4日）通知學生會，將收回學生會權限，包括學生會會室、告示板及電郵使用權等，直至另行通知。校方收回理由包括，僅小部分浸大學生為學生會成員、學生會未能有效提升浸大學生福祉及管理學生會財政等。