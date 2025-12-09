電車撞斃3歲女童　司機否認不小心駕駛　裁罪名成立

六旬外公抱著3歲外孫女時疑衝紅燈，在西環遭電車撞到，3歲外孫女捲車底不止，電車司機被控不小心駕駛罪，專家指若見到行人疑衝紅燈有作出反應，或能避免意外。司機自辯時卻稱他當時已響「叮叮」並有減速，他得知女童離世亦好沉重。暫委裁判官鍾穎詩今（9日）在東區裁判法院裁決，裁定罪名成立。



裁判官指被告未有適當地注意準備過路的途人，以致未能在更早的時間煞車，令事主被電車輾過。被告聽取裁決時，一度哽咽。



被告李要東（49歲，電車司機），被控於2024年8月15日，在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼38的電車。

被告李要東否認不小心駕駛。(陳曉欣攝)

涉事電車停在現場。（黃偉民攝）

涉事電車車底有損壞。（黃偉民攝）

承認事實指，六旬外公當時右手抱著3歲女童(死者)，左手則拖着6歲外孫女，並有一名女印傭同行，他們在過路處的安全島停下。外公其後衝紅燈，被電車撞倒。

碰撞前電車時速16公里

交通意外重組專家黃暉曾以閉路電視片段分析及到現場重組案情，經其計算電車在碰撞前的時速為16公里。黃指，在碰撞前數秒外公抱住死者，停在安全島位置，當一輛輕型貨車駛過不久後，外公踏前一步再踏上黃色斑馬線，他及死者隨即被電車撞到。黃指，由外公踏上黃線到挨撞相隔1.1秒，而一般人面對危險的反應時間為0.9秒，黃認為碰撞實為「無可避免」。

若見外公踏前已煞車或可避免撞撞

黃又指，肇事電車在碰撞後4.4秒後停定。如果被告在見到外公在安全島踏前一步時便有意識要煞車，或可避免到碰撞。

見有路人已減速及響叮叮

被告自辯稱，他當時在遠方見到4人在安全島等候過路時，他開始減速及響起「叮叮」聲提示行人。他一見到安全島上有人前傾和有動作時，已緊急煞停，惜仍撞到人。

得知女童離世感沉重

被告作供時一度哽咽，並稱得知女童離世後感到好沉重，腦海不斷浮現事發畫面。他當日與警方進行錄影會面時，仍感到很混亂，故被警員問及車速及知否有途人時，均回答不知道。

案件編號：ESCC 383/2025