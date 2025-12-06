大埔火災｜麥美娟：政府援助基達30億　研各階段推支援包括業主

大埔宏福苑五級火造成多人傷亡，各界連日捐款以示支援。民政及青年事務局局長麥美娟今日接受電台訪問表示，政府成立的援助基金累計達到30億元，將會在短、中、長期有計劃地協助受影響住戶。她表示，政府會在過程中聽取居民的需要及意願後推出計劃，好好善用支援基金。另外，當局亦會支援出租宏福苑單位的業主。



(資料圖片)

麥美娟接受港台節目《星期六問責》表示，政府已經大致完成派發一萬元應急補助金，截至昨日，當局已為1940戶登記，並向1930戶發放，其餘約10戶，由於災民在其他區的應急住所居住，當局會安排他們在當區的民政事務處領取。

政府向每戶受影響家庭發放10萬元生活津貼，麥美娟表示，已處理923宗個案，款項正陸續發放。而向死難者家屬發放的5萬元慰問金及20萬元殮葬金，截至昨日，已處理73宗個案，款項正陸續發放。

稱業主出租單位 租金收入受影響 政府會協助

另外，政府早前成立「大埔宏福苑援助基金」，政府出資3.3億元並接受外界捐款，麥美娟表示，基金累計達到30億元。

她續指，待災民入住過渡性房屋等長期居所後，政府會在不同階段推出援助金協助住戶，包括添置物資，亦鼓勵災民向「一戶一社工」提出需求。

她表示，出租宏福苑單位的業主亦受火災影響租金收入，政府一定會協助受影響業主，強調政府推出和派發津貼的速度很快，政府成立的援助基金亦受審計署監管用錢。