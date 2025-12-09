監警會｜警鑑證流動實驗室過去一年出動逾20次　將加強指紋檢驗力

警隊鑑證科2024年12月推出一輛以中型貨車改裝而成、造價約140萬元的「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」，警方今（9日）在監警會公開會議中指，流動實驗室在過去一年已出動約二十多次，為包括兇殺案在內的嚴重暴力案件提供協助，未來會繼續加強指紋檢驗能力。



另外，投訴警察科在本年1月至11月期間，共接獲2,347項須匯報投訴，當中涉及最多的控訴項目為「疏忽職守」，佔1,317宗。獲監警會通過的指控中，46%的投訴個案無法追查，警方解釋指，曾以電話等不同形式多次聯絡投訴人，均未獲回覆。



警隊鑑證科去年12月推出一輛以中型貨車改裝而成、造價約140萬元的「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」。鑑證科警司麥秀山表示，若符合需快速指紋檢驗結果，及罪案現場環境複雜兩大條件，便會出動到流動實驗室。他並指，流動實驗室在過去一年時間，已出動二十多次，每次出勤的同事數目為5至6位，為包括兇殺案在內的嚴重暴力案件提供協助，未來日子會繼續加強指紋檢驗能力及效率。

2025年1月至11月期間，投訴警察科共接獲2,347項須匯報投訴。（監警會YouTube頻道截圖）

2025年1月至11月期間，涉及「疏忽職守」的投訴佔1,317宗。（監警會YouTube頻道截圖）

共有1,122宗無法追查，佔總數的46%。（監警會YouTube頻道截圖）

2025年1月至11月期間，投訴警察科共接獲2,347項須匯報投訴，較去年同期的2,204宗，上升143宗。當中最多的控訴項目為「疏忽職守」，佔1,317宗；其次便是「行為不當/沒有禮貌」，佔906宗。

此外，本年1月至11月期間獲監警會通過的指控中，共1,122宗無法追查，佔總數的46%。就著無法追查的個案，警方指，曾以電話等不同形式多次聯絡投訴人，均未獲回覆。監警會主席王沛詩指，投訴警察是公民權利，呼籲市民盡責任提供有效的聯繫方式。