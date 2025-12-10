環保署調查天水圍明渠現油污　疑涉非法加油站　已交相關部門跟進

近日有網民在社交平台上發文，指天水圍明渠有大量油污，憂對生態造成負面影響。環保署今（10日）表示正就事件進行調查，懷疑油污事件涉及一個位於元朗田夏路的非法加油站。署方正蒐集證據，就非法排放對相關人士提出檢控，亦已將非法加油站案件轉交相關部門跟進。



有網民昨日（9日）在社交平台Facebook的討論區發文，指天水圍明渠有大量油污。（Facebook帖文截圖）

有網民昨日（9日）在社交平台Facebook的討論區發文，指天水圍明渠有大量油污，並提到有街坊將事件通報予環保署。

環保署今（10日）表示，在周一（8日）接獲市民及渠務署報告指天水圍明渠出現油污事件後，隨即展開調查及跟進，聯同渠務署迅速在明渠多處設置吸油物料，以控制油污擴散，並進行清理，以減少對環境的影響和保護周邊生態系統。署方在現場進行水質監測，結果顯示水質正常，未察覺有魚類死亡。

環保署發言人表示，絕不容忍任何污染環境行為，必定對違反環保法規人士採取嚴厲執法行動。署方會密切監測天水圍明渠的水質，並繼續聯同渠務署在天水圍明渠進行清理工作。