男警涉製口供紙自結10宗　裁偽造及行為失當罪成　官斥非常之嚴重

男警涉在調查10宗偷竊及電騙案時，涉冒簽不追究口供紙，並向上司訛稱報案人已不再追究，從而終止調查。男警否認偽造及公職人員行為失當罪，今（10日）於區域法院被裁定罪成。暫委法官黃國輝指，被告的失當行為非常之嚴重，在事主不知情下終止調查，令案件石沉大海，事主因而失去討回騙款的機會。



被告黃耀聰（32 歲，警員），被控於2022年11月在香港製造虛假文書，即一份據稱由周嘉敏作出的口供，誘使其上司接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為；在2023年1月至7月之間，身為警員在9宗被警方調查的案件過程中，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。

被告黃耀聰被裁定偽造及行為失當等罪成。(陳曉欣攝)

巴基斯坦籍證人大皇作供時曾稱，無表示過不會追究。(陳曉欣攝)

女事主稱她一向簽英文但文件簽中文

暫委法官黃國輝裁決指，本案10名事主均為誠實可靠證人，偽造罪的女事主稱，她雖然無打算再追究，但她因事忙，並無簽署過不追究口供，紙上的簽名為中文，但她一向只簽英文名。黃官認為，女事主完全沒有理由為重啟案件而誣告他人，接納其證供。

認為事主在不知情下或誤導下簽署

至於其餘9名事主，黃官指他們都是一般市民，因電騙等案件損失數百元至26萬元報案，他們必然能清楚記得有否錄過口供。不過，當中有人錄取不追究口供日期距離報案短短14日，而損失26萬元的事主，竟然在報案18日後便不追究，黃官指牽涉的金額頗大，直言：「完全唔信咁短時間話唔追究。」認為事主都是在不知情下被誤導簽口供紙，或因被告製造了完整的口供紙，導致他們的案件被終止調查。

被告是該些案件的唯一調查員

黃官指，被告是案件的唯一調查警員，負責蒐證及聯絡證人，其他可以接觸到口供紙的總務室警員及被告同袍，均沒理由無緣無故地干擾案件檔案；被告獲准終止調查後，可以自行取回案件檔案，被告獲准終止調查後可以取走終止調查信，不寄給報案人，本案7名報案人亦確稱收不到信件，故無法查問。

事主包括不諳中文的人及老弱婦孺

黃官提到，本案報案人包括不諳中文的越南女子，巴基斯坦漢，八旬翁，主婦和地盤工人等，被告有機可乘，誤導事主在沒內容的紙張上簽名，另外冒充4事主簽名，裁定被告偽造口供紙，及向上司訛稱9宗案件報案人不再追究，偽造罪及公職人員行為失當罪成。官指被告的失當行為非常之嚴重，在事主不知情下終止調查，令案件石沉大海，事主失去討回騙款的機會。

案件編號：DCCC 202/2024