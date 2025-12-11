注冊中醫可轉介病人做X光檢查　中醫院為試點　未來擴至其他化驗

香港中醫藥管理委員會今日（11日）宣佈，將會以中醫醫院作為試點，容許主診團隊的中醫按醫院臨床指引，轉介病人接受X光平片檢查。委員會表示，期望透過試點累積經驗，以逐步加入其他常用診斷成像檢測和化驗檢查項目。



香港中醫藥管理委員會指，將會以中醫醫院作為試點，容許主診的註冊中醫按醫院的臨床指引，轉介病人予放射技師或醫務化驗師接受X光平片檢查。（資料圖片/林遠航攝）

政府早前建議容許註冊中醫師在指定情況下，可轉介病人到物理治療、職業治療、放射治療及醫務化驗師。委員會今日頒布《註冊中醫師轉介病人接受診斷成像檢測及化驗檢查指引》和《專職醫療業條例》，列出中醫轉介病人做診斷成像檢測及化驗檢查的基本原則、專業責任，以及所需的專業知識和技能等。

委員會指，將以循序漸進方式實施轉介安排。現時《轉介指引》只適用於X光平片檢查，並以香港中醫醫院作為試點，容許主診團隊的中醫師，按醫院臨床指引轉介病人予放射技師或醫務化驗師接受其他檢查項目。

委員會指，期望透過香港中醫醫院先行先試累積的經驗，協助日後的跨專業討論，以逐步加入其他常用診斷成像檢測和化驗檢查項目。

此外，《專職醫療業條例》容許物理治療師及職業治療師接受註冊中醫的轉介。中醫組表示，正諮詢中醫及其他相關醫療專業界別的意見，以就有關轉介涉及的基本原則、專業責任，以及所需的專業知識和技能等提供更具體的指引。