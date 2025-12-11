宏福苑大火｜甯漢豪：竹棚絕非火災起因 未必一刀切轉金屬棚
撰文：林遠航
大埔宏福苑五級火災，屋苑大維修所用的竹棚，成為關注焦點，政府事後宣布推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖，被指是將事件起因歸咎於竹棚。發展局局長甯漢豪今日（11日）宣布棚網抽查的新安排時表示，竹棚絕非今次火災起因，又指當局未必一刀切轉金屬棚。
▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼
大家嘅共識就係，如果係能夠用金屬棚嘅場景，大家盡快有一個時間表，轉用金屬棚。
甯漢豪承認金屬棚2大好處：耐熱程度較高 工人架上行走較安全
發展局局長甯漢豪今日（11日）宣布棚網抽查的新安排，被問到有關以金屬棚取代竹棚的進度時，回應指政府與業界已討論了多年，「我絕對唔係話竹棚係今次事件嘅起因」，強調事件可能涉及很多因素，仍在調查當中。
▼12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
不過，甯漢豪提到金屬棚一般耐熱程度較高，對工人在棚架上行走，金屬棚亦較安全，故與業界提出路線圖，但強調當局與業界已有共識，未必需要一刀切轉金屬棚，因為香港街道狹窄，舊樓亦未必可以承受金屬棚的重量，需要務實、按實際情況而定，「大家嘅共識就係，如果係能夠用金屬棚嘅場景，大家盡快有一個時間表，轉用金屬棚。」
