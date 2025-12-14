新車輛領牌制度12.22實施 兩年或以上未領牌車輛需三個月內領牌
撰文：董素琛
出版：更新：
運輸署今（14日）表示，車輛登記及領牌新制度將於本月22日起實施，在新制度下，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須為其車輛負上責任，解決不當棄置車輛的問題。屆時署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後，將相關證明文件提交運輸署，並取消登記。
運輸署表示，如車主在該三個月通知期屆滿前仍不作適當跟進，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。
個別車主如有實際困難而未能在三個月通知期屆滿前採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。一般而言，可獲豁免的車輛包括：（一）等待零件維修送驗後續牌的車輛；（二）車齡30年或以上、正妥善保存作私人收藏，而不會在路上使用的車輛；或（三）妥善保存於車輛經銷商作寄賣的車輛。
運輸署發言人提醒車主，即使未為車輛領牌或成功申請豁免，車輛仍會一直登記在其名下，車主須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。
粵車南下12.23實施 昨日起收私家車入市區申請 運輸署接過百宗宏福苑大火｜運輸署支援入住過渡屋災民 增往來大埔巴士小巴服務宏福苑大火｜有車隊提供輪椅的士義載 運輸署協調巴士優化改道東涌實時交通燈號系統助等候省時5% 運輸署擬明年擴至全港50路口運輸署接194宗涉港車北上等申訴 推新流程改善獲申訴專員調解獎