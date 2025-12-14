浪琴國際馬術賽｜內地馬迷首觀賽感興奮　自製旗幟馬匹小冊子派發

每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」今日（14日）在沙田馬場舉行。有首次來香港馬場、來自內地的年輕馬迷，自制小旗幟、馬匹資料冊及騎師小型展板，並表示很興奮，「現場好唔一樣，好激動！」有英國旅客表示，舉辦國際賽馬活動，可以吸引更多人來港旅遊，另外有日本旅客指，與東京的馬場相比，更喜歡香港的馬場，大讚漂亮。



每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」今日（14日）在沙田馬場舉行，現場有不少市民旅客。（洪芷菁攝）

每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」今日（14日）在沙田馬場舉行。賽事雲集世界各地頂級佳駟，來港與本地一級佳駟同場交鋒，當中包括20匹一級賽盟主，競逐四項一級賽的桂冠，4場賽事總獎金高達1.3億萬港元，創歷年新高。

有內地旅行團來到馬場。（洪芷菁攝）

廣州大學生自製派發馬匹小冊子 現場觀馬心情激動

來自廣州的旅客、就讀大學一年級的旅客梁先生表示，很喜歡觀看賽馬，今次第一次來香港觀看賽馬，感覺很興奮，「現場好唔一樣，好激動！」他與其他朋友共約20多人，自製小旗幟，並派發給現場其他的馬迷，還自製了介紹不同馬匹的資料小冊子以及馬師騎馬的模型紙板，「玩得開心就可以。」

他續指，周六早上已來現場看馬，留港兩日消費約1000元，昨晚則留宿深圳酒店，花費200至300元，來港也只是30至40分鐘。他打算今晚返回廣州，但稱明年還會再來。

馬迷自製騎師和馬匹的圖畫。（洪芷菁攝）

來自英國的旅客David表示，喜歡賽馬，又認為舉辦國際大型賽馬活動，可以吸引更多人來港旅遊。（洪芷菁攝）

英國旅客留港五日 稱港辦大型賽馬活動吸客

來自英國的旅客David表示，喜歡賽馬，表示會投注10至20元。他乘搭郵輪，由新加坡來到香港，逗留5天，再於明天離港。他續指，在上周三也去了跑馬地，除了觀看賽馬，也到其他地方觀光，例如天壇大佛等。

他又表示，在香港大約花費約千元。他認為舉辦國際大型賽馬活動，可以吸引更多人來港旅遊，「good contest,all the jockeys around the world, the best horse put together.(好的比賽，世界各地的騎師，最好的馬匹集合一起。)」

來自日本東京的旅客Kana，第一次來到香港馬場，感覺不錯，又指與東京的馬場相比，更喜歡香港的馬場。（洪芷菁攝）

來自日本東京的旅客Kana，購買了一隻馬公仔，第一次來到香港馬場，感覺不錯，又指與東京的馬場相比，更喜歡香港的馬場，大讚：「This great! Beautiful!Beautiful! （這太棒了！ 漂亮！ 漂亮！）」她表示，早前已去了跑馬地觀賽，並在香港逗留四天，到處探索美食。

來自佛山的旅客張先生，表示除了觀看賽馬，也參考從網上熱門景點，會去香港的其它地方遊玩打卡，計畫留港兩至三。至於消費預算，他就指暫未有，「花多少就花多少。」與他同行的朋友表示，環境及天氣都很好，因第一次觀看賽馬，感到很期待。至於下注多少，她指要視乎馬的情況再決定。