最新失業率維持3.8%　失業人數減8000　就業不足率1.6%不變

政府統計處今（16日）發表2025年9月至11月失業及就業不足統計數字，期間經季節性調整的失業率為3.8%，與2025年8月至10月的數字相同，就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.6%的水平。



勞工及福利局局長孫玉菡說，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持，然而一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。



政府統計處今（16日）發表2025年9月至11月失業及就業不足統計數字，期間經季節性調整的失業率為3.8%（資料圖片／鄭子峰攝）

政府統計處表示，總就業人數由2025年8月至10月的3,672,700人，下跌至2025年9月至11月的3,669,900人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，減少約8,000人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年8月至10月的149,600人，下跌至2025年9月至11月的144,400人，減少約5,200人。就業不足人數方面，2025年9月至11月的數字為60,900人，與2025年8月至10月的數字（60 800人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年9月至11月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個三個月期間相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌，失業人數亦進一步減少。

11月領失業綜援個案較10月跌2.2%

另外，社會福利署今（16日）發表最新的領取綜援個案數字，11月份整體領取綜援的個案較10月份下跌164宗，按月跌幅為0.1%。社會福利署表示，11月底領取綜援的個案總數為193,962宗，受助總人數為256,425。就個案類別分析，失業類別個案的按月跌幅為2.2%，有15,345宗。單親類別個案下跌0.7%，有18,113宗。

健康欠佳類別個案則上升0.6%，有28,011宗。年老類別個案及低收入類別個案均上升0.2%，分別有110,891宗及1,281宗。永久性殘疾類別個案保持平穩，有16,406宗。