學警預備訓練課程首階段報名　榮休督察鄭民忠任教　曾為少警學員

「應用教育文憑 — 學警預備訓練」課程與三間專上院校合辦。課程在2024年推出，學員通過警員遴選程序並成功修畢課程，可以隨即進入警察學院接受基礎訓練，新學年課程將於2026年9月開始，首階段報名日期由12月1日至2026年2月28日。即將榮休的督察鄭民忠計劃在退休後，以「大師兄」身分任教此課程，他寄語新一代：「『智勇誠毅』的校訓，與今日警隊『忠誠勇毅，心繫社會』的精神一脈相承。只要堅守初心，每個崗位皆能發光發亮，貢獻社會。」



鄭民忠年少時因仰慕《少年警訊》主持人、少警首屆畢業生林嘉華的正氣形象，他中三畢業後毅然投考少警，憶起學員每日清晨6時晨操，每周僅星期六可回家，紀律生活培養出深厚的同袍情誼。在效力警隊精銳部隊17年後，他轉任槍械訓練科教官導師班班主任，及於八鄉少年警訊中心擔任教官，傳承警務經驗及少警精神。



即將榮休的鄭民忠重遊少警舊址，懷緬昔日訓練的時光。（《警聲》圖片）

即將榮休的督察鄭民忠，自1981年加入警察少年訓練學校以來，以「紅褲子」精神紮根基層，從學員逐步晉升至督察，歷經警員、警長、警署警長等崗位鍛煉。回首四十年警務生涯，他始終秉持少警「智勇誠毅」校訓，並深信：「自律方能成就自由。」他並指，少警的訓練讓他明白，無論崗位如何轉變，初心始終如一。

鄭民忠於1981年加入少警。（《警聲》圖片）

年少時因仰慕《少年警訊》主持人、少警首屆畢業生林嘉華的正氣形象，鄭民忠中三畢業後毅然投考少警。他憶述，學員每日清晨6時晨操，每周僅星期六可回家，紀律生活培養出深厚的同袍情誼。「即使偶因頑皮受罰，全班一同承擔，反而磨練出自律、團結與堅毅的品格。」

鄭民忠亦分享與同期學員、影帝張家輝的難忘情誼，認為對方性格隨和，即使後來投身演藝界，每次相聚總會憶起當年同甘共苦的訓練歲月。

少警學員在受訓期間培養出深厚的同袍情誼。（《警聲》圖片）

憑藉少警培養的堅毅意志，鄭民忠在工餘時間持續進修，由中五夜讀至取得學士學位，並由前線警員晉升為督察。他更將「勇者無懼」精神發揮極致，先後加入機場特警及「飛虎隊」，展現卓越膽識與耐力。「這份服從與刻苦，正是少警訓練所賦予的基石。」

在效力警隊精銳部隊17年後，鄭民忠轉任槍械訓練科教官導師班班主任，及於八鄉少年警訊中心擔任教官，傳承警務經驗及少警精神。他強調，警隊教學方式與時並進：「以往強調單向服從，今日重視與學員同行。社會瞬息萬變，警隊須融合傳統智慧與創新思維，方能體現『One Force』精神。」

警務處指，鄭民忠亦積極推動警務改良，曾五度榮獲「警隊建議書計劃」金獎。其中，他設計的黑色防毒面具袋，增設側袋以便存放手套，現已廣泛應用於前線。