宏福苑大火‧直播｜業主每年15萬租津　與租戶獲一次性5萬搬遷補助

大埔宏福苑大火後港府成立援助基金，投入3億，截至周三（17日）中午，援助基金已收到約35億元外界捐款。政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）下午就大埔宏福苑援助基金會見傳媒。



卓永興表示，下周一起，會向業主發放每年15萬租金補助及一次性5萬元搬遷補助。至於租戶，政府會提供一次性5萬元搬遷補助。

麥美娟指，業主租金津貼每年發放15萬，為期兩年，每半年發放一次，即每次發放7萬5000元。如業主搬至應急住所，即酒店或青年宿舍，可獲5萬元搬遷補助。首筆搬遷補助由12月20日起陸續透過「一戶一社工」發放，業主不需再交業權證明。

她表示，已入住過渡性房屋或房協災民，可獲免租金至2026年5月31日。如在5月31日後遷出，將不獲搬遷補助，並需支付租金。基金未來會集中支援宏福苑業主，但租戶如有醫療需要等，仍可透過不同途徑獲得支援。

麥美娟表示，之前已向租戶提供應急幫助，而5萬元搬遷補助是最後一個針對租戶的現金補助，但租戶的社會福利或醫療福利仍可繼續獲得支援。她表示租戶可以住在過渡屋直至明年5月30日。她說因宏福苑不是他們的永久居所，相信他們能夠有彈性找到居所。

被問到租戶如果於2026年5月31日後要交租，距今只有半年，補助期限會否太趕，麥美娟表示，知悉許多業主認為基金需長期支援安置，至於租戶，政府之前已提供應急補助，宏福苑始終並非其長期住所，相信半年時間，可讓他們在私人市場尋找租盤，若有社福和醫療需要，政府亦會繼續提供支援。

至於業主的租金津貼為何只有兩年，麥美娟表示，因為私人市場租約大多為兩年，希望這段時間能有一個定案，讓業主作出一個決定。如兩年內有重置安排，業主若接受方案，就並不需要租金補助。她表示，知道許多業主希望原區安置，希望資助留有彈性，亦確保基金用得其所。

根據周三晚政府發出的新聞稿，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

