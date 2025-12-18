宏福苑大火殉職消防員何偉豪設靈　街坊獻花牌：感謝您生命救生命

於大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。今午世界殯儀館外，有多個政府部門及官員送上花牌，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國等。不少大埔街坊亦獻上心意，有宏福苑住戶留言「一路走好」。



2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈。（賴卓盈攝）

紅磡世界殯儀館外放滿花牌 包括多個政府部門及陳國基等

大火中殉職的37歲消防員何偉豪，今日於紅磡世界殯儀館設靈，殯儀館外放滿花牌，當中不少來自政界和政府部門，包括勞工處、消防處、勞福局、懲教署、民政事務署，以及政務司司長陳國基等。

宏福苑居民：一路好走 殯儀館外牆貼上多張心意卡

不少市民亦獻上花牌，有大埔街坊留言「浩氣長存」、「感謝您以生命拯救生命，感謝您無私奉獻，願明燈照亮您每一步往天國的路」，亦有宏福苑居民留言「一路好走」。殯儀館外牆亦貼出多張心意卡，感謝何偉豪的英勇救人，並祝福他一路好走。

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，有立法會議員獻出花牌。（賴卓盈攝）

2025年12月18日，大埔宏福苑五級火中殉職的消防員何偉豪於世界殯儀館設靈，牆外貼滿心意卡。（賴卓盈攝）

消防處早前表示，將於明天上午9時至9時30分，在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。