中醫藥發展藍圖｜訂「優勢病種清單」涵不孕不育、男性病、中風等

港府今日（18日）公布《中醫藥發展藍圖》，其中一個目標是改善中醫臨床服務，包括制定中醫藥優勢病種清單，例如納入不孕不育、男性病、中風復康等病種，根據清單擴充中醫相關服務。政府亦會推出「臨床路徑」，讓患者了解中西醫協作的治療流程，從而達至最佳治療效果。



港府12月18日公布首份《中醫藥發展藍圖》，從五大方向包括中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承中醫藥文化，及推動中醫藥走向全世界，制定20個行動。（梁鵬威攝）

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，現階段已確定23種專病。（梁鵬威攝）

制定優勢病種清單 研中西醫協作方案

提升中醫臨床服務及加強中醫基層治療是《中醫藥發展藍圖》目標之一，政府短中期內制定「中醫藥優勢病種清單」，即是中醫藥具顯著療效的病種。政府會綜合考量本港相關醫療負擔、現有臨床實證、醫療服務現況、內地相關經驗等因素，經中西醫、護士及專職醫療人員一同制訂清單，再定出中醫藥在治療中的定位及中西醫可以如何協作。政府亦會因應清單，擴充及加強相關的中醫藥服務。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，院方現階段已確定23種「專病」，第一年會提供12種專病服務，例如中風復康、慢性痛症、眼底黃斑病、不育不孕、男性病及皮膚濕疹等，會逐步發展更多服務。

醫藥發展專員鍾志豪表示，日後將建設中醫人才培養體系，推動以「能力為本」的中醫教育。（梁鵬威攝）

針對病種推出臨床路徑 助患者知悉治療方案

中醫藥發展專員鍾志豪表示，政府會設立臨床路徑及臨床指引。前者針對特定病種的患者，以清晰路線圖引導他們應到中醫或西醫接受哪些療程，從而達到最好治療效果。臨床指引則列出中醫師注意事項，冀提升服務質素及臨床效益。