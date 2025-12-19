宏福苑災民大埔送別殉職何偉豪　退休消防嘆英年早逝：一路好走

大埔宏福苑大火造成逾百死傷，37歲消防隊目何偉豪殉職。消防處為宏福苑大火殉職消防隊目何偉豪舉行最高榮譽喪禮。靈車今早由殯儀館出發，途經大埔宏福苑及沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬。



不少市民前往宏福苑一帶悼念。有退休消防員說，以往每當有消防員殉職，他都在儀式附近送別，但今次尤其傷感，「涉及人數太多，我做咗30年都未試過咁多人過身」。另有宏福苑居民事發後一直不敢回到現場，但今日還是選擇回來，向消防員獻花致意。



殉職消防員何偉豪出殯，靈車途經大埔宏福苑，大批市民到現場送別。（夏家朗攝）

退休消防員何先生感到難過，「（今次）涉及人數太多，我做咗30年都未試過咁多人過身」。（任葆穎攝）

宏福苑居民劉女士今早10時許回到現場，代表一家三口向消防員獻上鮮花致意。（任葆穎攝）

早上11時許，消防靈車在交通警員護送下，由殯儀館駛至大埔宏福苑路祭。何偉豪靈柩蓋上區旗，當區消防、警方及地區代表致意，當中包括大埔民政事務專員陳巧敏、警察新界北總區指揮官林敏嫻、大埔警區指揮官江永祥等。

殉職消防員何偉豪靈柩蓋上區旗，當區消防、警方及地區代表列隊致意。（羅國輝攝）

大埔民政事務專員陳巧敏向何偉豪靈柩鞠躬致意。（羅國輝攝）

儀式歷時數分鐘，有身穿制服的消防員在靈車前放置花牌，多名代表輪流上前鞠躬。路祭歷時數分鐘，靈車及後駛離現場，前往沙田消防局。

數十名市民在附近一帶哀悼，包括「女長毛」雷玉蓮等。路祭期間，有市民向其他人派發白花悼念，亦有人向靈車方向叫道：「何Sir：一路好走。」

殉職消防員何偉豪出殯，靈車途經大埔宏福苑，「女長毛」雷玉蓮到現場獻花悼念。（夏家朗攝）

有市民向其他人派發白花。（夏家朗攝）

退休消防員：收工啦、一路好走

住在黃大仙的退休消防員何先生，今早10時抵達宏福苑送別。他說以往每當有消防員殉職都會在儀式附近送別，雖然「見唔少」，但今次尤其傷感，「涉及人數太多，我做咗30年都未試過咁多人過身」，又對何偉豪英年早逝感到可惜，希望香港不會再發生同類事件。路祭期間，他向靈車揮手道別，低語「收工啦、一路好走」。

災民忍痛重返現場 盼代表家人獻花致意

宏福苑居民劉女士今早10時許回到現場，說是代表一家三口向消防員獻上鮮花致意，感謝對方付出。她說已有一段時間不敢回到宏福苑，鄰居四散，形容是「說不出的難過」。她憶述事發當日獨自在家，目睹宏昌閣首先起火，火舌飄至她居住的大廈棚網，火勢愈來愈猛烈，於是馬上逃生。

她說由事發至今仍未能好好進睡，「火警個日瞓唔到，一路到而家都係瞓到幾個鐘，都食緊中藥，希望幫到。」她現時住在大埔區內，稱「好多嘢搞，唔能夠離開呢區，如果唔係好頻撲。」