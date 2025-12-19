聖誕送禮|龍豐一站式掃貨攻略　$10零食/$198香水/派對美酒

聖誕節倒數兩星期！還在為交換禮物、派對酒水或是另一半的禮物煩惱？龍豐集團不僅藥妝齊全，現在連環球美酒、人氣零食甚至專櫃香水都能以超值價入手。立即鎖定精選貨品，開心與摯愛歡度聖誕！



Home Party必備！交換禮物與微醺時光

聖誕節最開心的莫過於一大班朋友開 Party！除了要準備食物，酒水和用來「攝時間」的零食絕對不能少。當然，最令人頭痛的交換禮物環節，這裡也有好選擇。

派對氣氛擔當 美酒系列

如果是女生為主的聚會，推薦這支余市白葡萄酒 (720ML)，入口清新帶果香，非常容易入口，重點是$288的價格非常親民。朋友群中有「識飲」之人，被譽為「Baby Grange」的澳洲紅酒BIN 389 (木塞版 750ML) 絕對能鎮住全場，$520的價位送禮自用都相當體面。

余市白葡萄酒 720ML $220

BIN 389 (木塞) 750ML $520

Jacob's Creek白酒 (2022) 750ML $130/2支

海山酒莊 Shiraz Merlot 紅酒(2015) 750ML $150/2支

若場合比較隆重，或者想送一份厚禮給重要長輩或上司，威士忌是絕佳選擇。Macallan 18年SHERRY OAK CASK ($2,980)和Macallan 15年DOUBLE CASK ($1,285)，價格比不少專門店更具競爭力，拿出來絕對顯得你很有品味。

Macallan 18年 SHERRY OAK CASK 700ML $2,980

Macallan 15年 DOUBLE CASK 700ML $1,285

年尾節目浪接浪，不想掃興，當然要keep住最佳狀態！FANCL強效解酒薑黃素緩解酒後不適，令你飲得更盡興！美食當前肚谷谷﹖幸福益腸樂清走宿便。

FANCL強效解酒薑黃素EX 10'S(袋裝) $62

幸福益腸樂 6Gx28'S $199

煲劇吹水神器 $10人氣零食

派對中途總會嘴饞，龍豐的零食區簡直是「糧尾救星」，大量$10專區讓人買到手軟！

$10/2件系列：必搶CROWN粟米脆條（朱古力味），甜而不膩；栗山米餅（芝麻醬油味）和KIMURA蝦片（鹽味）則是非常香脆，配酒一流。

CROWN 粟米脆條-朱古力味 66G $10/2件

KIMURA 蝦片-鹽味 40G $10/2件

$10/件系列：日本直送的味源X MOS BURGER薯條（照燒漢堡味）還原度極高，還有邦治海鮮揚煎米餅，香脆口感讓人停不下來。如果派對有小朋友，拿著固力果朱古力棒（超級瑪莉奧版）出來，保證你大受小朋友歡迎。

味源X MOS BURGER 薯條-照燒漢堡味 50G $10

邦治海鮮揚煎米餅 6'S $10

固力果朱古力棒-超級瑪莉奧 20G $10

寵愛自己與閨密！高顏值香水禮盒

辛苦了一整年，聖誕節當然要獎勵一下自己，或者送一份精緻禮物給好姊妹。不用去百貨公司擠，這裡的香水與護膚套裝CP值極高。

夢幻少女心之選

Anna Sui童話獨角獸女性香水 (50ML) 金色的獨角獸瓶身本身就是一件藝術品，而且$198這個價錢就能入手50ML，放在化妝桌上心情都變好。

Anna Sui 童話獨角獸女性香水EDT 50ML $198

實用暖心之選

冬天嘴唇容易乾裂，送Laneige迷你水漾亮澤潤唇膏套裝($128)最貼心，一套4支不同味道，和閨密拆開分享也很開心。如果想試多種香味，Gucci花悅蜜意+梔子花迷你香水套裝($320)一盒有4支5ML迷你香水，每天隨心情轉換香氣，帶去旅行就方便。

Laneige迷你水漾亮澤潤唇膏套裝 $128

Gucci花悅蜜意+梔子花迷你香水套裝 EDP 5MLx4'S $320

男友禮物不再難題！實用系男士護理

每次問男朋友想要什麼，答案永遠是「沒所謂」？別被騙了，男生其實最愛實用又有質感的東西。

成熟穩重型

如果你的另一半是走成熟路線，Hermes大地男士香水套裝($480)是不出錯的經典。大地香水的木質調非常沉穩大氣，套裝還包含沐浴露等，讓他全身都散發著高級感。

Hermes大地男士香水套裝 3'S $480

陽光運動型

男生通常懶得護膚，所以要送就要送最方便的。Biotherm男士溫泉強效保濕潔面套裝($295)包含潔面、爽膚和保濕，三步搞定面子工程，清爽不黏膩的質感在大受好評，幫男友找回「顏值巔峰」就靠這套。

男士溫泉強效保濕潔面套裝 3'S $295

聖誕節不想人擠人，又想買到性價比高的正貨禮物，不妨去龍豐逛逛。無論是幾十元的零食還是幾千元的名酒，都能一次過滿足你的願望清單！

網址︰https://www.lungfung.hk/

(資料及相片由客戶提供)