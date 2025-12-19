人口普查2026｜明年1月起抽選30萬戶參與　將識別輸入勞工及人才

「2026人口普查」將於明年1月1日至12月31日期間進行，將涵蓋約30萬住戶，佔全港住戶約十分一，由本月底起分批向獲選中的住戶發出紫色信封的通知信。是次人口普查將以社會福利等政府行政數據簡化問卷，並會嘗試識別經各項計劃入境香港的人才和輸入勞工，共涉5.5億總開支，需聘請約200名非公務員合約訪問員。



2026人口普查將於明年1月1日至12月31日期間進行，將涵蓋約30萬住戶。（董素琛攝）

以往的人口普查，對大部份人口以「短問卷」作簡單點算，及對餘下人口以「長問卷」進行詳細訪問；而中期人口統計，亦只對一部份人口以「長問卷」進行訪問。人口普查即將在2026年起實行重整措施，包括只抽選全港十分之一住戶進行詳細訪問；資料搜集期由以往集中在一個半月內進行，改為擴展至一年；及更廣泛運用政府行政數據。

2026年人口普查，涵蓋全港十分之一住戶，涉及約30萬住戶，於2026年全年進行，並由本月底起分批向獲選中的住戶發出紫色信封的通知信，會搜集更多住戶成員多方面的人口及社會經濟特徵的資料。

面談訪問的統計員（右面兩位），會穿上灰色背心制服作識別。（董素琛攝）

至於數據修改項目，當局會延伸「需要長期照顧的人士」的涵蓋範圍至已滿15歲人士、嘗試識別經各項計劃入境香港的人才和輸入勞工、搜集華人的「籍貫」資料、刪減「前赴工作和上課的交通方式」的數據項目。

政府統計處處長余振強（董素琛攝）

問卷將於2027年年底前銷毀 不會向宏福苑居民蒐集資料

政府統計處處長余振強表示，來年的人口普查會廣泛運用包括房屋、社會福利、教育及用水量等的公共服務數據簡化問卷。他指，搜集的個別人士及住戶資料只用作統計用途，所有問卷將在2027年12月31日或之前銷毀。

宏福苑早前發生五級火，導致過百人死亡。余振強指，是次人口普查不會就宏福苑居民進行資料搜集工作，當識別到有關地址時，會將其剔除，並透過其他資訊估算有關數字。

政府統計處助理處長（社會統計）吳品慧表示，2026人口普查的總開支為5.5億。當中的人手、運作及租金開支佔大約3.7億，計及通脹，此金額較10年前的中期人口統計高3%。她續指，以往兩屆人口普查需聘請超過7千名工作人員，但因應今屆轉用新模式，僅需聘請約200名非公務員合約訪問員。